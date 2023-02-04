BEYAZ KAR MANZARASI İLE ŞİFALI DÜMBÜLDEK SUYUNDA DEVRİ ALEM

2023 yılının ilk karı 1 Şubat 2023 tarihinde Kocaeli Gebze bölgesine yağdı. 1 Şubat benim doğum günüm , 63 yaşına girmenin mutluluğunu torunlarım Asım Eymen ve İsmail Arvas ile adını Alp Eren Gazi’den alan Dümbüldek şifalı suyunun kaynağında karda oynayıp dua ederek yaşadım. Torunlarım Asım Eymen ve İsmail Arvas ile okullarında yarı yıl tatili olması dolayısıyla Kocaeli Derince tarihi Dümbüldek suyunun kaynağına gidip torunlarımla karda oynayıp karın tadını çıkardık.

TARİHİ DÜMBÜLDEK ŞİFALI SUYU BELGESELİMİZ

DERİNCE ŞİFALI DÜMBÜLDEK SUYUNDAN CANLI YAYIN

2023 yılının ilk karı Gebze’ye 1 Şubat 2023 tarihinde düştü. Sabah erken saatde Gebze merkezde kar yağışı başladı. Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv Kocaeli Gebze bölgesinde belgesel çekimleri yaptık. Derince şifalı Dümbüldek evliyası suyunun kaynağından gerçekleştirdiğim sosyal medya paylaşımım.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2504242536397005&id=100004338481610

Bir zamanlar Gebze’ye bağlı Taşköprü adı ile nahiye merkezi olan Derince ve Körfez bölgesinin tarihi Dümbüldek şifalı suyunun kaynağından karlı dağlardan canlı yayın gerçekleştirdik.

https://fb.watch/iq_-JI65CL/?mibextid=qC1gEa

4 MEVSİM DERİNCE BELGESELİ

Bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı olarak dört mevsim Derince Belgeseli çekmeye devam ediyoruz adını bölgeye İslam medeniyetini getiren Horasan Alp Eren’i Dümbüldek dede evliyasından alan Dümbüldek şifalı suyunun kaynağı Dümbüldek dağının zirvesindeki türbede daha önce gerçekleştirdiğimiz canlı yayın.

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/kocaeli-derince-%C5%9Fifal%C4%B1-d%C3%BCmb%C3%BCldek-suyu-ve-d%C3%BCmb%C3%BCldek-dede-t%C3%BCrbesin-den-canl%C4%B1-yay%C4%B1n/369856355119793/

DERİNCE BELEDİYESİ TARİHİ BELGESELİ

Derince belediye başkanı ve Kocaeli’nin duayen siyasetçilerinden Sn Zeki Aygün’ün destek ve himayelerinde çektiğimiz Derince tarihi belgeselimizi sizlerle paylaşıyorum.

ŞİFALI DÜMBÜLDEK SUYU

Karagöllü köyünde bulunan “Dümbüldek Suyu”, şifalı olduğu inancıyla vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. “Şifalı su” olarak adlandırılan doğal kaynak suyu için her gün çok sayıda vatandaş sıraya giriyor. Dümbüldek Suyu, çevre il ve ilçelerden de ilgi görüyor. Şifa uman vatandaşlar, bidonlarını doldurup evlerine dönüyor. Suyun; şeker hastalığı, prostat, tansiyon ve idrar yolu enfeksiyonu gibi pek çok hastalığa iyi geldiği; böbrek taşını düşürmede fayda sağladığı düşünülüyor.

“İNSANLARA TOKLUK HİSSİ VERİYOR”

Doğal kaynak suyunun hikayesini anlatan İmdat Gülcan, “Dedelerimizin, atalarımızın bize söylediği rivayete göre, savaş dönemlerinde yaralı askerlerin yaralarını sarmak için şehit Dümbüldek Dede, aşağıda bulunan doğal kaynak suyunu hayvan çanı denilen dömbelekle buraya taşırmış. Bu olayın Osmanlı dönemine dayandığı rivayet ediliyor. Dümbüldek Suyunun ismi, dedenin suyu taşıdığı çandan geliyor. Bugün bilimsel anlamda yapılan araştırmalara göre suyun iyi geldiği hastalıklar; böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonları gibi birçok hastalıklardır. Yapılan araştırmalar neticesinde bu suyun PH değerinin düşük olduğu, asidik bir su olduğu, bu sebeple de insanlara tokluk hissi verdiğini biliyoruz. Bu suda kireç de yok. Hafta sonları buraya çok fazla kişi su almak için geliyor” dedi.

“BÖBREKTEKİ TAŞLARI ERİTEN BİR SU OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Küçük yaştan itibaren şifalı olduğu tecrübe edilmiş olan sudan içtiğini belirten 74 yaşındaki İbrahim Çakır, “Böbrekteki taşları eriten su olduğunu biliyorum. Her sene içerim. İnsanlar buraya su için geliyor. 3-4 ayda bir gelir, sularımı doldurup giderim. Eşimin de böbrek taşı vardı, taşlarını kırdırdık ama bu suyu içince taşları döktü” diye konuştu.

“BU SUYU İÇMEYE BAŞLADIĞIMDAN SONRA TAŞ DÜŞÜRMEYE BAŞLADIM”

Suyun böbrek taşına iyi geldiğini düşünenlerden Gökhan Murat ise “Bu suyu içmeye başladıktan sonra taş düşürmeye başladım. Ameliyatlarım azaldı, suyun faydası var gerçekten. 7-8 yıldır bu sudan içiyorum ve faydasını görüyorum. Zaten doktorlar bol bol su içmeyi tavsiye ediyor, bu suyun da faydalı olduğunu bildiğimiz için içmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

DERİNCE ÇENE SUYU

İzmit’ten gelip geçen seyyahlar, İzmit’in suyunu havasını anlatırken bu suyun lezzetini ve tadını da anlattılar elbet. Evliya Çelebi, İzmit’teki içme suları için “Çeşmelerde akan suları ab-ı hayat gibidir…” der. Ama Kocaeli bölgesi, Avrupalı seyyahlar tarafından da sık sık ziyaret edilmiştir. Farklı tarihlerde Derince’ye gelen seyyahlar bu bölgenin şifalı su kaynağından yani Çenesuyu’ndan bahsederler. Bu seyyahlardan Fransız Doğu Gezgini Jean Thevenot, 1656 yılında geldiği Derince bölgesindeki Çenesuyu hakkında şunları söylemiştir: İzmit Körfezi’nin sağ tarafında Türk ve Rumların birçok hastalığa iyi geldiğini söyledikleri doğal bir kaynak var. (Çenesuyu) ve burada yığınlar halinde geliyorlar. Çenesuyu, 1860’lı yıllarda lezzetiyle şairlerin mısralarına da konu olmuştur. 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından İzmit’te yaptırılan Kasrı Hümayun’un en önemli bölümlerinden biri de saat kulesi yanındaki taç kapısıdır. Bu kapının üzerinde bulunan kitabede İzmit’li şair Savfet tarafından yazılmış 22 dizelik kaside bulunmaktadır. Çenesuyu da bu kasidede lezzetiyle kendisine yer bulmuştur.

Acebi sözlerim olup Çenesuyu gibi ihla

Ricam oldur o hakan-ı serir-i mülk ihsana