Bilgievleri’nde geleceğe güvenle hazırlanıyorlar

Büyükşehir’in Bilgievleri’nden 2022 yılında toplam 22 bin 400 öğrenci ve 4 bin 560 veli hizmet aldı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, milli ve manevi değerlerine bağlı; kültürel, sosyal, bilişsel alanda gelişmiş ve yeteneklerinin farkında olan, gelecek nesillerin temsilcisi mutlu bireylere eğitim desteğini tüm hızıyla sürdürüyor. Değer Eğitimi temelli Bilgi Destek Programları, Kulüp ve Atölye Çalışmaları, Üreten Sınıflar Atölyesi, Rehberlik Hizmetleri, Sosyal Etkinlikler, Kamp ve Spor Faaliyetleri, Aile Eğitimleri, Bilişim Hizmetleri, Çocuk Kütüphaneleri ve yarışmalar gibi birçok alanda öğrenciler hizmetten faydalanabiliyor. 2022 yılı içerisinde 12 bin 256 öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı Bilgievleri’nden toplamda, 22 bin 400 öğrenci ve 4 bin 560 veli hizmet aldı.





DEĞERLER EĞİTİMİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bilgievleri’nde değerler eğitimi çalışmalarında Kılavuz Değerler Eğitimi müfredatına uygun olarak ders, etkinlik, atölye ve diğer faaliyetlerin içerikleri ile harmanlanarak yürütülüyor. Bu kapsamda değerler eğitimi dersi her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı belirlenmiş Cömertlik, Sorumluluk, Dürüstlük, Birlikte Yaşam ve İşbirliği, Adalet vb. olmak üzere toplam 8 adet değer ile eğitim dönemi içinde uygulanıyor. Branş dersleri, atölye faaliyetleri ve sosyal etkinliklerde de belirlenen değerler çerçevesinde; eğitici, pekiştiren ve örneklendirmeleri içeren etkinlikler eğitmenlerin öncülüğünde öğrencilerle birlikte yapılıyor.





KULÜP VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Kulüp ve atölye etkinlikleri ile bilim, sanat ve teknoloji alanlarında öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine olanak sağlanırken, öğretmenlerin rehber olduğu ve öğrenci ile etkileşimin yüksek olduğu yazarlık, kodlama, satranç, dijital okuryazarlık ve akıl oyunları kulüpleri de ders programına dâhil edilerek uygulandı. Ayrıca 3D yazıcı, ebru, müzik, ahşap atölyeleri ise öğrencilere yüz yüze eğitim verdi. Kulüp ve atölye faaliyetleri kapsamında, 2022 yılında 15 bin 215 öğrenciye hizmet verildi.





BİLGİ DESTEK PROGRAMLARI

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ve Hayat Bilgisi branşlarında okul derslerine destek mahiyetindeki kurslarının yanı sıra branş derslerine ek olarak Değerler Eğitimi dersi de müstakil olarak yapıldı. Branş derslerinde DEDEP Derste Değerler Eğitimi Programı ile derslerde konu müfredatı ile ilgili etkinlik, hikâye anlatımı gibi çalışmalar ile değer aktarımı yapılmaktadır.





AİLELER İLE DÜZENLİ İLETİŞİM

LGS’ye hazırlanan 8. Sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavları, ortaokul öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme sınavları yapılmaktadır. 2022 yılında toplam 13 bin 165 öğrenci değer eğitimi temelli bilgi destek programlarından faydalandı. LGS Hazırlık Çalışmaları kapsamında Kurumumuzda eğitim gören 8.sınıf öğrencilerimize yönelik sınav hazırlığı programı uygulanmaktadır. Ders desteği, etütler, rehberlik çalışmaları, kaynak kitap ve deneme sınavları ile öğrenciler kapsamlı şekilde takip edilmektedir. Aileler ile düzenli iletişim kurularak sınav sürecinin doğru şekilde yürütülmesine destek sağlandı.





BİLGİEVLERİ İLK DERS ETKİNLİĞİ

İlk Ders Etkinliği, bilgievlerinin geleneksel olarak her eğitim öğretim dönemi başlangıcının ilan edildiği tanıtım programıdır. Eğitim felsefesi gereği çalışmaların merkezi olan, Değerler Eğitimi konusu işlenerek ilk ders başlar. 2022 yılında ilk ders etkinliği Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lisesinde Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.





SOSYAL ETKİNLİKLER

Kocaelili 6-14 yaş öğrencilerin ikinci adresi olan Bilgievlerinde, yeni imkanlar sunuluyor. Bilgievlerinde eğitim dışında öğrenci-veli iletişimi artırıcı çalışmalar yapılırken başta sosyal ve kültürel geziler olmak üzere aile ziyaretleri, bilim merkezi ziyaretleri, deprem evi ziyaretleri, esnaf ve kurum ziyaretleri gibi etkinliklere önem verildi. Bilgievlerinin yürüttüğü sosyal etkinliklere 2022 yılında 12 bin 374 öğrenci ve 3 bin 482 veli hem destek hem de katıldı.





REHBERLİK, PSİKO-EĞİTİM PROGRAMLARI

Eğitim ve öğretim hizmetleri veli ve öğrenciler ile yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun bireysel görüşmelerin genel amaçları çerçevesinde oldu. Öğrenciler kendini tanıma, kabul etme, problem çözme, sosyal ilişkiler kurabilme, uyum sağlayabilme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilme, ruhsal yönden dayanıklı ve duyarlı bireyler olabilmeleri sağlandı. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin genel amaçları çerçevesinde; öğrencilerin eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde fayda sağlamaları amacıyla önleyici rehberlik, psiko-eğitim programları, sosyo-eğitim programları, seminer ve rehberlik saatleri gibi alanlarda rehberlik çalışmaları yürütüldü. Rehberlik hizmetleri bilgievine kayıtlı veli ve öğrencilerimizin randevu alarak yararlanabileceği bir hizmet haline getirilmiştir. 2022 yılında rehberlik hizmetlerine 4 bin 323 öğrenci ve 1 bin 220 veli katılım gösterdi.





ÖĞRENCİ-VELİ İLETİŞİMİNİ ARTIRMAK

Bilgievlerinde öğrencilere verilen eğitimin tamamlayıcısı olarak görülen Aile Eğitimleri; öğrenci-veli iletişimini artırmak, kişisel gelişimlerine yönelik destek sağlamak ve sağlıklı bir aile ortamının sürdürülebilirliği için gerekli psikolojik, sağlık ve kültürel açıdan bilgi aktarımını hedefleyen programlar da yapıldı. Aile eğitimleri kapsamında Psikolog Beyhan Budak’ın konuşmacı olarak katıldığı “Mucizenin adı: Çocuk” konulu Aile Mektebi Sohbetleri programına öğrenci, veli, öğretmenlerden oluşan 550 kişilik izleyici grubu katıldı.





YENİ YETENEKLERİN KEŞFEDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelili gençlerin hayallerine bir adım daha yaklaşması için çaba sarf ediyor. Teknoloji alanında öğrencilerin yeteneklerinin keşfedildiği, ihtiyaç duyulan önleyici ve geliştirici çalışmaların yapıldığı hizmetler öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama ve derslerini pekiştirmelerine fırsat sunuldu. Dijital Okur Yazarlık çalışması ile öğrenciler karşılaşabilecekleri problemlere çözüm yolları öğretildi. Ayrıca bilişim alanlarında Robotik Kodlama Atölyeleri ve Mahir Çocuk Atölyeleri hizmete sunuldu. 2022 yılı içerisinde 4 bin 311 öğrenci Bilgievlerinden bilişim hizmeti aldı.





KİTAP ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Bilgievi çocuk kütüphanelerinde her öğrenci seviyesine uygun başta çocuk kitapları olmak üzere öykü serileri, romanlar, sözlükler, meal kitapları, kaynak kitaplardan oluşan 100 bini aşkın kitap bulunuyor. Kütüphaneler hikâye kulübü, bilgi destek programı ve atölye çalışmalarında aktif olarak kullanılırken öğrenci ve velilerimize istedikleri kitapları ödünç alıp, okuduktan sonra geri getirme imkânı da sağlandı. 2022 yılı içerisinde 6 bin 851 öğrenci kitap alışverişinde bulundu.





KAMP VE SPOR FAALİYETLERİ

Bilgievlerindeki kamp faaliyetleri tematik doğa kampları, dil kampları, sınav hazırlık kampları şeklinde yürütülmekte. Tematik kamplar öğrenci, anne-kız, baba-oğul kampları şeklinde gerçekleştiriliyor. Bilgievleri spor faaliyetlerine, talep edilen branşlarda görevli antrenörler eşliğinde Bilgievinde veya Spor Okulları bünyesinde bulunan tesislerde spor faaliyetleri; satranç, basketbol, tekvando, voleybol, masa tenisi, cimnastik, atletizm, güreş, okçuluk, halk oyunları, yüzme branşları ile sürdü. Uzaktan eğitim döneminde satranç eğitimleri çevrimiçi eğitim şeklinde devam etti.





ZİHİNSEL, BEDENSEL VE SOSYAL GELİŞİMLERİ

Öğrencilerimizin zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine yönelik öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde gerçekleştirilen yarışmalar düzenlendi. Bilgievleri eğitim faaliyetleri içerisinde bulunan; Akıl Oyunları, Satranç Turnuvaları, Spor Etkinlikleri, Aile Katılımlı Etkinlikler gibi alanlarında yapılmakta olup il geneli ya da Bilgievi özelinde düzenlendi. Dönem içerisinde Aklınla 1000 Yaşa Zekâ Oyunları Yarışması, Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası, Futbol Turnuvası, Bilgi Yarışmaları gibi yarışmalar düzenlendi. 2022 yılında yarışmalara toplamda 18 bin 205 öğrenci katılım sağladı.





ÜRETEN SINIFLAR ATÖLYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında öğrencilerin eğitimlerine ve gelişimlerine katkı sunmak ve Bilgievi faaliyetlerimizin tanınırlığını artırmak amacıyla okul gruplarına kulüp ve atölye çalışmaları uygulandı. Kocaeli genelinde uygulanan proje ile okullardan gelen öğrencilere de hizmet verildi.