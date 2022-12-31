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Bizim çocuklarla Darıca’yı spor şehri yapıyoruz

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün düzenlediği “Marka Şehir Darıca’da Bizim Çocuklarla Dünden Bugüne Gençlik ve Spor” buluşmasında konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her türlü imkanlarını seferber ettiklerini ifade ederek “Bizim çocuklarla Darıca’yı spor şehri yapıyoruz” dedi.

Bizim çocuklarla Darıca'yı spor şehri yapıyoruz

31 Aralık 2022 Cumartesi 18:27

Mücadele ettiği her kulvarda adından söz ettiren ve madalyalara adeta ambargo koyan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, “Marka Şehir Darıca’da Bizim Çocuklarla Dünden Bugüne Gençlik ve Spor” buluşmasında yıl sonu yemeğinde bir araya geldi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen kulüp antrenör ve sporcularının yer aldığı yıl sonu değerlendirme toplantısına AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, İlçe Spor Müdürü Resul Kotan, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve DARES Başkanı Hüsamettin Ergül ile çok sayıda sporcu katıldı.

BAŞARIYI BİZİM ÇOCUKLARLA YAKALIYORUZ

Toplantıda konuşan ve Darıca’yı gerçek anlamıyla spor şehri yapmak için çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimizde 2 branş ve yaklaşık 90 lisanslı sporcu vardı. 8 branş daha ekledik ve branş sayımızı 10’a lisanslı sporcu sayımızı ise 1500’e çıkardık. ‘Bizim çocuklar’ mottosuyla çıktığımız yolda bugün 60’ı milli olmak üzere yaklaşık 1500 lisanslı sporcumuzla adeta sporcu fabrikası gibi çalışıyoruz. 2023 yılının başında güreş, judo, basketbol ve kort tenisini de ekleyerek branş sayımızı 14’e yükselteceğiz. Ayrıca 2023’te Darıca’mızı su sporları ile buluşturacağız. Yine bölgemizde bir ilk olan erkek futsal takımızı da kuruyoruz. Sadece bu yıl Türkiye şampiyonalarında 150 sporcumuz yarıştı” dedi.

SPORA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Spor konusunda her türlü imkanları seferber ettiklerini de belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Tesisleşmeye önem vererek ilçemize yeni spor salonları, yüzme havuzları, spor kompleksleri kazandırdık. Tesisleşme konusunda bize büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, milletvekillerimize ve spor bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda derece alarak bayrağımızı gururla temsil eden sporcu kardeşlerimi bir kez daha tebrik ediyorum. Yüzme, fitness, zumba, step aerobik gibi alanlarda ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Yaz spor okullarımızda yaklaşık 3 bin 500 çocuğumuza 9 branşta eğitim verdik. Lisanslı branşlarımız dışında amatör bir şekilde spor yapmak isteyenler için de imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

BAŞKAN BIYIK FORMA HEDİYE ETTİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da selamlama konuşması yaparak başarılı genç sporcuları tebrik ettiler. Darıca’nın sporda örnek olduğunu belirten Yılmaz ve Çakmak, katkılarından dolayı Başkan Muzaffer Bıyık’ı tebrik ettiler. Program sonrasında sporcularla hatıra fotoğrafı çekilirken Başkan Muzaffer Bıyık, protokole bölgenin sporda markası haline gelen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün formasını hediye etti.


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