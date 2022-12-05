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Bizimköy’de dayanışma ve sevgi ile engeller kalkıyor

Kocaeli Sanayi Odası’nın ödüllü sosyal sorumluluk projesi Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi

Bizimköy'de dayanışma ve sevgi ile engeller kalkıyor

05 Aralık 2022 Pazartesi 15:22


Dayanışma ve sevginin engelleri ortadan kaldırdığının en güzel kanıtı olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Engelli ve engelsiz bireylerin birarada üretime katkı sunuduğu,  Kocaeli Sanayi Odası’nın da büyük önem verdiği sosyal sorumluluk projesi Bizimköy’de çalışanlar ve yönetim hep birlikte pasta kesti.


DAYANIŞMA MESAJI


KSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı  Yönetim Kurulu Başkanı  Ayhan Zeytinoğlu, merkezde tekstil üretimi yapan Metraco firmasının sahibi Cem Okcu, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar’ın da çalışanlara eşlik ettiği farkındalık etkinliğinde,  dayanışma ile tüm engellerin aşılabileceği mesajı verildi.



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