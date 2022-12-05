Bizimköy’de dayanışma ve sevgi ile engeller kalkıyor





Dayanışma ve sevginin engelleri ortadan kaldırdığının en güzel kanıtı olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Engelli ve engelsiz bireylerin birarada üretime katkı sunuduğu, Kocaeli Sanayi Odası’nın da büyük önem verdiği sosyal sorumluluk projesi Bizimköy’de çalışanlar ve yönetim hep birlikte pasta kesti.





DAYANIŞMA MESAJI





KSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, merkezde tekstil üretimi yapan Metraco firmasının sahibi Cem Okcu, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar’ın da çalışanlara eşlik ettiği farkındalık etkinliğinde, dayanışma ile tüm engellerin aşılabileceği mesajı verildi.







