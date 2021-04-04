Bölgemizin Doğusunda Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 05.04.2021 Pazartesi Saat 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ