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Bölgemizin Doğusunda Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 05.04.2021 Pazartesi Saat 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Bölgemizin Doğusunda Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

04 Nisan 2021 Pazar 16:03

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


                                                                                                            KOCAELİ VALİLİĞİ

 

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