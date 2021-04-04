Bölgemizin Doğusunda Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 05.04.2021 Pazartesi Saat 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.