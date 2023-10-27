Bu Merkezde Gençler İçin Her Şey Düşünüldü

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün gençlere yönelik en önemli hizmetlerinin başında gelen gençlik merkezinde çalışmalar son aşamaya geldi. Devralınan eski adliye binasının baştan aşağıya düzenlenerek ‘Güzide Gençlik’ adıyla ilçenin gençlerine hizmet verecek merkezde incelemelerde bulunan Zinnur Büyükgöz, "Güzide Gençlik Merkezimizi ilçemizin güzide gençliğiyle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Bir ilk olacak Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojisi XR Laboratuvarımızın yer alacağı Güzide Gençlik Merkezimizi ilçemizin güzide gençliğiyle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Genişletilmiş gerçeklik teknolojisiyle eğitim veren sınıf Türkiye’de ilk defa Gebze’mizde gençlerimiz için hazırladığımız merkezimizde yer alacak. İnşallah önümüzdeki günlerde Gebzeli gençlerimizle bu sınıfımızı buluşturacağız. Bu teknolojinin gençlerimize kolaylıklar getirmesini, onlara ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.







Çok yakında gençlere hizmet verecek olan Güzide Gençlik Merkezi’nde; podcast, greenbox, laser tech, dijital derslik, yazılım atölyesi, robotik kodlama, game center, fitness salonu, matematik ve edebiyat sınıfları, çok amaçlı salonlar, kütüphane, resim, ebru, hat ve tezhip hobi sınıfları, zeka oyunları sınıfı, istihdam kariyer merkezi, aile danışmanlığı ofisi gibi sosyal, kültürel ve teknoloji donatıları yer alacak.

İHA