Bu Yıl Babalar Günü’nde Maneviyat Ön Planda

19 Haziran Babalar Günü’ne sayılı günler kaldı. Pandemiyle birlikte hayatın kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut Hızlan, “Özellikle bu dönemde sağlığımızın önemini, bizi ve sevdiklerimizi gerçek anlamda neyin mutlu edeceğini deneyimlemiş olduk. Bu süreçte maneviyatın önemi arttı. Babalar Günü keyifli, eğlenceli ve özlenen aktivitelerle kutlanabilir. Birlikte vakit geçirmek pahalı bir hediyeden çok daha değerli” açıklamasında bulundu.

Pandemi dönemi; sağlığın, sevdiklerini görebilmenin, iletişimin ve sosyal yaşamın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Güzel hediyelerin, hoş jestlerin belirli dönemlerde olabileceğini ancak her zaman gerekli olmadığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut Hızlan, “Pandemiden sonra, hediyeler almanın veya restoranlara gitmenin her şey olmadığını bir kez daha fark ettik. Özellikle aile ilişkilerinde bizi ne mutlu eder, babamı ne mutlu eder diye düşünebiliriz. Sosyal kimliklerimiz konusunda da farkındalık içinde olmalıyız. Baba olarak neyim, oğul olarak neyim veya benim çocuğum ileride ebeveyn olduğunda nasıl olmalı gibi sorular üzerinde düşünerek hareket etmek yeni bir bakış açısı kazanmak gerekebilir” diye konuştu.

Babanın anneye yaklaşımının kız çocuğunun erkek modelini, babanın oğluna yaklaşımının ise erkek çocuğun nasıl bir baba olacağını ve babanın kızına yaklaşımının da o kızın nasıl sevilmek istediğini belirlediğini söyleyen Selin Karabulut Hızlan, “Babalık alınanlarla değil yapılanlarla ve yapılmayanlarla kendini belirler” dedi.

Babalar Günü sadece hediye vermekten öteye gitmeli

Özel günlerin hediye vermekten veya babamızı özel bir restorana götürmekten daha fazla anlam içermesi gerektiğini hatırlatan Uzman Psikolog Selin Karabulut Hızlan, “Babalar, çocuklarının hayatlarında aktif bir rol oynamalı. Ancak bu şekilde sağlıklı bir ilişkileri olur. Ayrı evlerde yaşamaları da hayatlarında aktif rol almayacakları anlamına gelmez. Ne yazık ki boşanmış veya boşanmayı düşünen babaların en büyük korkusu bu. Baba ve çocuklar eğer sadece özel günlerde birbirlerinin hayatlarında oluyorlarsa sağlıksız bir ilişkileri var demektir” şeklinde konuştu.

Hem baba hem de oğul olan babalar için öneriler

Sosyal statüsü hem baba hem de bir oğul olan kişilere önerilerini sıralayan Uzman Psikolog Selin Karabulut Hızlan, “Uzun zamandır paylaşmadığınız kadar anıyı ve duyguyu hatırlamaya çalışın. Tabii bu durumu bir hesaplaşma ortamına çevirmeyin. Baba-oğul ilişkinizi gözden geçirdikten sonra birlikte keyifli, eğlenceli ve özlenen aktiviteler düzenleyin. Baba rolünüzün neresinde olduğunuzu ve kendi babalık rolünüzle babanızın babalık rolünü hep birlikte konuşup gülebileceğiniz bir ortam sağlayın” dedi.





Babalar günü için aktivite önerileri

Fotoğraf/videolar çekmek veya çekilmiş olanlardan albüm, kısa film vs hazırlamak

Birlikte maça, konsere, sergiye gitmek

Babanız için özel bir yemek hazırlayıp onun sevdiği şarkılardan oluşan bir play list döndürmek

Eskilerden, anılardan konuşmak, gülmek

Sarılmak ve onu sevdiğinizi söylemek



































































