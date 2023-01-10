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BUGÜN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

BUGÜN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

10 Ocak 2023 Salı 14:33


Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda 47 yıl bitti 48. yıla girerken halen ulusal ve bölgesel bir çok tv kanallarında devri alem belgesel programlarımız ( www.devrialem.tv ) yayınlanıyor.
Yaygın ve bölgesel bir çok gazete ve dergide İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak hazırladığımız araştırma yazıları İle çalışan gazeteciler günümü yaşıyor İstanbul ittifak Gazetesin de yayınlanan Doğu Türkistan da devri alem yazımı paylaşıyorum 

https://www.ittifakgazetesi.com/dogu-turkistan-da-devr-i-alem-kasgar-da-rus-ingiliz-ve-cin-mucadelesi-m3979.html

İHA
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