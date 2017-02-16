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Büyük Bir Başarı İmzası Daha!

GTÜ öğretim üyelerinin şirketi PHI Tech Bioinformatics “Türkiye'nin En Başarılı 100 Startup” listesine girdi ve büyük başarıya imza attı.

Büyük Bir Başarı İmzası Daha!

16 Şubat 2017 Perşembe 10:12


GTÜ öğretim üyelerinin şirketi PHI Tech Bioinformatics “Türkiye'nin En Başarılı 100 Startup” listesine girerek önemli bir başarıya imza attı.
Bizz Consulting tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Zorlu Holding, Türk Ekonomi Bankası, Yiğit IDK Group sponsorluğu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Endeavor Türkiye, Startup Dergisi destekleriyle gerçekleştirilen araştırmalarla belirlenen "Türkiye'nin En Başarılı 100 Startup'ı" listesi açıklandı. Listede, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Saliha Durmuş, Yrd. Doç. Dr. Tunahan Çakır ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdoğan Sevilgen tarafından kurulan "PHI Tech Bioinformatics" şirketi de yer aldı. Girişimcilik ekosistemini desteklemek, başarılı örnekleri öne çıkarmak ve yenileri teşvik etmek amacıyla oluşturulan Startup 100 Listesi, Türkiye’de melek yatırımcılardan risk sermayesi şirketlerine, basından bankalara büyük bir kaynak oluşturması hedeflenerek hazırlandı. Liste, sektörün önde gelen 62 isminin katkılarıyla, jüri oylamasıyla belirlendi. PHI Tech Bioinformatics, “kişiye özel tıp”, “önleyici tıp” gibi yaklaşımların ihtiyaç duyduğu özel uzmanlık gerektiren biyoinformatik çözümleri sunan bir firma. PHI Tech, büyük ölçekli hasta verilerini (DNA dizisi gibi) işleyip, etkin tanı ve tedaviye destek olan yazılımlar geliştirmektedir. Şirket TÜBİTAK Marmara Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.


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