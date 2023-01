Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası'nda esnafı ziyaret etti. Büyükakın'a, AK Parti İl Başkan Mehmet Ellibeş, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da eşlik etti. Kocaeli için en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Büyükakın, "Şehrimizin her caddesinde, her sokağında, her metrekaresinde izimiz var, emeğimiz var, eserimiz var. Biz eser ve hizmet kadrolarıyız. Dilovası içinde en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Annelerimiz, kızlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, engellilerimiz ve kıymetli büyüklerimiz için çalışıyoruz. Biz Dilovası ile gönül gönüleyiz. Dilovası’nın, hemşerilerimizin hizmetkarıyız" dedi.

"Dilovası ile yakından ilgilendim"

Her gün başka bir ilçede temaslarda bulunduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Bugüne kadar ürettiğimiz her eserde çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı velhasıl milletimizi düşündük. Aslında her eseri milletimizle birlikte inşa ettik. Dilovası’nın kadir şinas ve gönlü büyük insanları, her fırsatta ilçemize geldiğinde bizlere yoğun ve samimi bir ilgi gösteriyor. Göreve geldiğim ilk andan itibaren Dilovası ile yakından ilgilendim. Her projesini özel takip ettim. Sahadan gelen talepler vardı. Kömürcüler OSB’nin kapatılması isteniyordu, bizde gerekeni yaptık. Milletimiz dua ediyor. Sağ olsunlar. Şunu da özellikle vurgulamak isterim" diye konuştu.

"Tüm ekiplerimizle ve teşkilatlarımızla bir hizmet rüzgarı estiriyoruz"

Dilovası halkının sahille daha çok buluşması için yeni adımlar attıklarını da ifade eden Başkan Büyükakın, "Hemşerilerimizin isteklerini bir bir yerine getiriyoruz. Aslında biz büyük bir gönül seferberliğindeyiz. Kocaeli’nin her karışında hizmet, her gönlüne nakşetmek istiyoruz. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Dua ordularımız her geçen daha da çoğalıyor. Bizlere 'Allah razı olsun' dendiğinde çok mutlu oluyoruz. Tüm ekiplerimizle ve teşkilatlarımızla bir hizmet rüzgarı estiriyoruz. İlk günkü heyecanla çalışıyor, gayret ediyoruz. Hemşerilerimize her fırsatta 'Daha güzelini nasıl yapabiliriz?' diye soruyor, talep ve önerileri alarak yolumuza devam ediyoruz. Her günümüze 'Allah'ım işlerimizi hayırlı ve bereketli eyle' diyerek başlıyoruz. Bu düsturla hareket ediyoruz. Kocaeli için Dilovası için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

İHA