BÜYÜKGÖZ GEBZE’NİN GÜNDEMİNİ PAYLAŞTI

Gebze Belediye Başkanı olarak göreve başladığı andan günümüze, ekibiyle ve iş birli- ği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği icraatları kamuoyuyla paylaşan Zinnur Büyükgöz: “Belediye hizmetlerinin sınırları, beşikten mezara kadar bütün haya- tı kuşatır. Belediye olarak her gördüğümüz eksikte vatandaşlarımızın, mahallelerimizin, esnafımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın yanındayız.” dedi. Gebze Belediyesi’nin bugüne kadar hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadığını dile getiren Büyükgöz: “Allah’ın izniyle bun- dan sonra da her ihtiyaçta vatandaşımızın yanında olacağız.” ifadesinde bulundu.

Gebze Belediyesi aşkla çalışıyor

Hayatın düzenli olarak yeni ve dinamik ihtiyaçlar ürettiğini dile getiren Büyükgöz; ulaşım- dan eğitime, sağlıktan spora, sosyal desteklerden kültür sanata kadar pek çok alanda bu ihtiyaçları karşılamak için gönülden ve aşkla çalıştıklarını ifade etti. Belediye hizmet- leri kapsamında Gebzeli vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelerek hasbihal ettikle- rini belirten Büyükgöz: “Hizmet ve eserlerimizin biri bitmeden biri başlıyor. Yeni ihtiyaçlara cevap verecek yeni projeler, hamdolsun masamızdan eksik olmuyor.” dedi.

Büyükgöz: “Bu toplantılar, yeni hizmet ve yatırımlar için motivasyon kaynağı.”

Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün bizzat gerçekleştirdiği sunumda; doğrudan ve iş birlikleriyle hayata geçirilen hizmetler, yatı- rımlar, geleceğe yönelik plan ve projeler katılımcılarla paylaşıldı. Bu etkinlik kapsamında kendilerini ölçme ve değerlendirme şansı da bulduklarını ifade eden Büyükgöz; bu top- lantıların, Gebze Belediyesi’ne yeni hizmet ve yatırımlar için motivasyon kaynağı olduğu- nu dile getirdi.