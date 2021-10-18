BÜYÜKGÖZ GEBZE’NİN GÜNDEMİNİ PAYLAŞTI

Gebze Belediye Başkanı olarak göreve başladığı andan günümüze, ekibiyle ve iş birli- ği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği icraatları kamuoyuyla paylaşan Zinnur Büyükgöz: “Belediye hizmetlerinin sınırları, beşikten mezara kadar bütün haya- tı kuşatır. Belediye olarak her gördüğümüz eksikte vatandaşlarımızın, mahallelerimizin, esnafımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın yanındayız.” dedi. Gebze Belediyesi’nin bugüne kadar hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadığını dile getiren Büyükgöz: “Allah’ın izniyle bun- dan sonra da her ihtiyaçta vatandaşımızın yanında olacağız.” ifadesinde bulundu.
Gebze Belediyesi aşkla çalışıyor
Hayatın düzenli olarak yeni ve dinamik ihtiyaçlar ürettiğini dile getiren Büyükgöz; ulaşım- dan eğitime, sağlıktan spora, sosyal desteklerden kültür sanata kadar pek çok alanda bu ihtiyaçları karşılamak için gönülden ve aşkla çalıştıklarını ifade etti. Belediye hizmet- leri kapsamında Gebzeli vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelerek hasbihal ettikle- rini belirten Büyükgöz: “Hizmet ve eserlerimizin biri bitmeden biri başlıyor. Yeni ihtiyaçlara cevap verecek yeni projeler, hamdolsun masamızdan eksik olmuyor.” dedi.
Büyükgöz: “Bu toplantılar, yeni hizmet ve yatırımlar için motivasyon kaynağı.”
Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün bizzat gerçekleştirdiği sunumda; doğrudan ve iş birlikleriyle hayata geçirilen hizmetler, yatı- rımlar, geleceğe yönelik plan ve projeler katılımcılarla paylaşıldı. Bu etkinlik kapsamında kendilerini ölçme ve değerlendirme şansı da bulduklarını ifade eden Büyükgöz; bu top- lantıların, Gebze Belediyesi’ne yeni hizmet ve yatırımlar için motivasyon kaynağı olduğu- nu dile getirdi.
İcraatlar, Gebzeliler için kitaplaştırılıyor
20 Ekim’e kadar sürecek toplantı programı kapsamında Başkan Büyükgöz; 19 Ekim Salı günü özel sektör temsilcileri, sanayiciler ve tüccarlarla, 20 Ekim Çarşamba günü ise sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek. Gebze Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da eş zamanlı olarak yayınlanan ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün bizzat gerçek- leştirdiği sunum, üç gün sürecek programın sona ermesinin ardından kitaplaştırılarak Geb- ze’deki ev ve iş yerlerine de ulaştırılacak.
İşte Büyükgöz’ün Paylaştığı Hizmet ve Eserler
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Sosyal Belediyecilik, Kültür Sanat, Sıfır Atık, İmar, Altyapı ve Fiziki İyileştirmeleri de kapsayan, on iki ayrı başlığın yer aldığı sunum eşliğinde, Gebze Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte o hizmet ve eserler:
EĞITIM, SPOR VE GENÇLIK
MESLEKİ YETERLİLİK KURSU
Gebze Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdi- ğimiz kursumuz; sanayi alanında istihdama yönelik nitelikli personel yetiştirmek hedefiyle 10 branşta hizmet veriyor. 277 kişinin başvurduğu kurslarımızda bugüne kadar 181 kişi belge almaya hak kazandı.
ENDERUN ANAOKULLARI
4-6 yaş grubu çocuklarımıza; değerler eğitimi, Kur’an-ı Kerim, oyuncak atölyesi, çiftçilik atöl- yesi, drama, satranç, zekâ oyunları ve ebru dersleri veriyoruz. Merkez, İstasyon ile Arapçeş- me Bilim ve Sanat Merkezlerimizde 830 öğrencimiz eğitim aldı. 4. eğitim merkezimiz Cumhu- riyet Mahallesi Kapalı Spor Salonu’nda açılacak.
YAZ OKULLARI
Yaz okulları kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, satranç, yüzme, buz pateni, okçuluk, drama, Kur’an-ı Kerim, binicilik ve kodlama gibi 21 farklı branşta 16.250 öğrencimize eğitim verdik.
KIŞ OKULLARI
Çocuklarımıza her dönem spor eğitimi vermek maksadıyla hayata geçirdiğimiz Kış Okulları projemiz kapsamında; basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç, tenis, yüz- me, okçuluk, buz pateni, karate ve fitness gibi alanlarda eğitim veriyoruz. 2020 yılında 1.206 öğrencimizin eğitim aldığı projemizin 2021 yılı eğitimleri başladı.
ATLI EĞİTİM MERKEZİ
İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerimize, engelli çocuklarımıza ve yetişkinlerimize yönelik binicilik eğitimleri ve gezinti programlarımıza 39.500 hemşehrimiz katılım gösterdi.
OKUL DESTEK EĞİTİMLERİ
Gençlerimizin okul derslerine takviye maksadıyla verdiğimiz; Fen Bilgisi, Türkçe, Matema- tik, Sosyal Bilgiler, İngilizce, hızlı okuma, kodlama ve Kur’an-ı Kerim eğitimlerine 5.217 öğ- rencimiz katıldı.
DOĞRU TERCİH PROJESİ
Lise ve üniversite mezunu gençlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz projemizde; 655 öğ- rencimize Spor Bilimleri, Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksek Okulu, Askeri Okullar ve Bek- çilik sınavlarına yönelik hazırlık eğitimleri verdik.
MUCİTLERİMİZE DESTEK
3’ü fen lisesi ve 8’i üniversite projesi olan 11 TEKNOFEST Mucit Projesini destekledik. Gebze Teknik Üniversitesi TOAF Teknoloji Takımı’mız Tarım ve Teknoloji Yarışması’nda HAVATAR isimli insansız hava aracı ile finale kaldı.
GENÇLERİMİZE STAJ İMKANI
Belediyemizin çeşitli birimlerinde 174 lise ve 213 üniversite öğrencimize staj imkânı vererek iş hayatına ilk adımlarını atmalarını sağladık. Ayrıca öğrencilerimize oryantasyon ve motivasyon eğitimleri verdik.
GEBZE BELEDİYESİ AMPUTE SPOR TAKIMI
Sporcularımıza destek vermek maksadıyla sponsorluk anlaşması imzaladığımız kulübü- müz 2021 – 2022 sezonunda lig maçlarında Gebze Belediyesi formasıyla mücadele ede- cek.
ÖZEL ÇOCUKLAR BİSİKLET TURNUVASI
Gebze Belediyesi ve Serebral Palsililer Sosyal Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Eskihisar Sahili’nde gerçekleştirilen projemize Serebral Palsili çocuklarımız katılım gösterdi. Onlara özgü tasarlanan ve hediye edilen bisikletlerle yapılan yarışmamız Türkiye’de ve dünyada bir ilk oldu.
SOSYAL BELEDIYECILIK
AİLE DANIŞMANLIK MERKEZİ
Psikolog, pedagog ve diyetisyen ekibimizle verdiğimiz hizmet çerçevesinde; dengeli ve sağlıklı beslenme, dikkat eksikliği, davranış bozukluğu ve akran zorbalığı alanlarında 7.166 seans bireysel terapi desteği verdik.
SOSYAL DESTEK KARTI
İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için Sosyal Destek Kartı uygulamamızı hayata geçirerek bütün marketlerden alışveriş yapabilmelerine olanak sağladık. Bugüne kadar 9.641 aile- mize 3.701.508 TL tutarında yardım yaptık.
SOSYAL DESTEKLERİMİZ
Hemşehrilerimize; gıda, yakacak, çocuk ihtiyaç malzemeleri, ev eşyası, medikal malze- me ve hijyen seti gibi başlıklarda 71.198 adet yardım ve 400.871 TL tutarında nakdi destek sağladık.
ENGELLİ NAKİL ARACI HİZMETİ VE ŞARJ İSTASYONLARI
Tekerlekli sandalye kullanan hemşehrilerimizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşımı- nı engelli nakil aracımız ile sağlıyoruz. Ayrıca Gebze’mizde bulunan 10 adet engelli araç şarj istasyonunun tüm bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirdik. İstasyon ve Mevlana Mahallelerinde 2 adet yeni şarj istasyonunu hizmete sunduk.
ELDEN ELE GÖNÜL ÇARŞISI
İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için hayata geçirdiğimiz Gönül Çarşısı’nda; 559 ihtiyaç sa- hibi aileye 6.901 adet kıyafet dağıtımı gerçekleştirdik.
GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ
457 çocuğumuzun sünnet olduğu şölen kapsamında; üstü açık otobüsle şehir turu, kukla, meddah, sihirbazlık ve bando takımı gösterileriyle çocuklarımız gönüllerince eğlendi.
HİZMET FİLOSU
Gebzeli hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek için; 2 adet çöp kamyonu, 2 adet cenaze aracı, 1 adet iş makinesi ve 1 adet minibüs alımı gerçekleştirdik. 1 adet arama kurtarma aracı alım aşamasında.
ACİL SAHA EKİPLERİ
Hemşehrilerimizin talep ve şikâyetlerine hızlı çözüm sağlamak için; Fen İşleri Müdürlüğü- müz 7 adet, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 4 adet, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 3 adet gerekli ekipmanlara sahip araç ile asfalt yama, yol tamiri, park bakımı, temizlik gibi işleri 7 gün 24 saat gerçekleştiriyor.
GEBZE ARAMA VE KURTARMA (GEAK)
Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz 30 kişilik ekibimiz gerekli tüm teçhizatlarıyla her türlü afet ve ihtiyaç durumunda faaliyet gösteriyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda, Ma- navgat orman yangınında, Milas orman yangınında, Kastamonu sel afetinde hemşehri- lerimizin yanındaydık.
İSTİHDAM MASASI
Gebze Belediyesi, İŞKUR ve Gebze sanayi kuruluşları iş birliğiyle; Belediyemize müracaat eden 4.826 hemşehrimizden 3.114’üne istihdam sağladık.
HALK MECLİSLERİ, HALK BULUŞMALARI, ESNAF ZİYARETLERİ
Tüm mahallelerimizde hemşehrilerimizin katılımıyla Halk Meclisleri gerçekleştirdik. Her hafta çarşamba gününü Halk Buluşmaları günü ilan ederek; Belediye binamızda talep, öneri ve şikâyetlerini bizzat hemşehrilerimizden dinliyoruz. Ayrıca her hafta cuma günü esnafımızı ziyaret ediyor, taleplerini yerinde dinliyoruz.
VETERINERLIK HIZMETLERI
PELİTLİ HAYVAN BARINAĞI, BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
Sokaktaki dostlarımızı düşünerek geliştirdiğimiz projemizde; 2.200 m2 alanda, 200 m2 sağ- lık tesisi, 210 m2 muhafaza ve karantina binası ile çocuklarımıza yönelik farkındalık eğitim alanları yer alacak. Projemiz yapım aşamasında.
VETERİNERLİK HİZMETLERİMİZ
Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren veterinerlik hizmetlerimiz kapsamında; 8.317 hayvan dostumuza müdahale ederek 5.135 tedavi, 7.632 aşı, 1.927 kısırlaştırma operasyonu ve 243 sahiplendirme gerçekleştirdik.
KÜLTÜR VE SANAT
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİMİZ
Kültür Merkezlerimiz ile Bilim ve Sanat Merkezlerimizde gerçekleştirdiğimiz konferans, se- miner, tiyatro, sinema, konser, anma programlarıyla 115 farklı etkinlikte 63.700 hemşehri- mizi ağırladık. Ayrıca Eskihisar Kalesi Kültür ve Sanat Akşamları kapsamında 33 etkinliği- mize 19.600 hemşehrimiz katılım gösterdi.
GESMEK HOBİ, MÜZİK VE SANAT KURSLARIMIZ
Avrupa Birliği Standartlarına uygun sertifika programlarıyla; dramadan iğne oyasına, diksiyondan İngilizce’ye, takı tasarımından bağlamaya, Türk Sanat Müziği’nden ebruya onlarca branşta 15.838 hemşehrimize eğitim verdik.
GESMEK MESLEK EDİNDİRME KURSLARIMIZ
Gebze Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen kurslarımızda; Bilgi- sayar İşletmenliği, Microsoft Office Programları, Genel Muhasebe, Bilgisayar Destekli 2 ve 3 Boyutlu Çizim, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi branşlarında Avrupa Birliği Standartlarına uygun sertifika eğitimi veriyoruz. Meslek edindirme kurslarımızdan bugüne kadar 1.381 hemşehrimiz eğitim aldı.
26. HÜNKAR ÇAYIRI YAĞLI GÜREŞLERİ
Türkiye’de düzenlenen en kapsamlı yağlı güreş organizasyonlarından Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’ne; 49 başpehlivan, 45 başaltı pehlivan ve 704 her boydan pehlivanımız yarıştı. Binlerce hemşehrimiz ilgiyle takip etti.
COVID-19 KORONA
DEZENFEKTE HİZMETİ
Kamuya açık alanlar, kamu binaları, ulaşım araçları ve Covid-19’a yakalanan hemşehri- lerimizin konutları başta olmak üzere 30.800.000 m2 ortak alanı dezenfekte ettik.
PANDEMİ DENETİMLERİ
Hemşehrilerimizin güvende olması maksadıyla; 65.325 iş yeri ve pazarcı esnafımıza etiket, tabela, maske-mesafe-hijyen denetimi gerçekleştirdik. Aynı zamanda İSDEM (İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezi) ekipleri iş birliğiyle 14.113 iş yerinde Covid-19 tedbirleri denetimi yaptık.
PANDEMİ HİJYEN SETİMİZ
Hemşehrilerimizin salgından korunmasını sağlamak için 4.809 hijyen seti ve 4.809 adet gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik.
İBADETHANELERİMİZE MOBİL HALI YIKAMA SİSTEMİ
Hemşehrilerimizin ibadetlerini daha nezih ve ferah bir ortamda yerine getirmeleri mak- sadıyla; Mayıs 2021 tarihinde faaliyete geçirdiğimiz Mobil Halı Yıkama sistemiyle 142 cami ve Kur’an kursunda, 112.573 m2 temizlik ve dezenfektasyon işlemi gerçekleştirdik.
PARK, BAHÇELER VE MESIRE ALANLARI
YENİ PARKLARIMIZ
Çocuklarımızın gönüllerince eğlenebilmelerini sağlamak amacıyla; 13.974 m2 alana, 16 yeni park yaptık.
Arapçeşme Mahallesi’nde 266 m2
Şehit Jandarma Er Erdem Demir Parkı,
Hacıhalil Mahallesi’nde 260 m2
Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Parkı, Kirazpınar Mahallesi’nde 235 m2
Şehit Ömer Can Açıkgöz Parkı,
Hürriyet Mahallesi’nde 810 m2
Aşık Mahzuni Şerif Parkı,
Mimar Sinan Mahallesi’nde 360 m2
İlbey Şirin Parkı,
Kirazpınar Mahallesi’nde 695 m2
Mescit Alanı Parkı,
İstasyon Mahallesi’nde 306 m2
Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya Parkı, Gaziler Mahallesi’nde 2.272 m2
Şehit Oğuz Kağan Aydın Parkı, Köşklüçeşme Mahallesi’nde 686 m2
Ozan Murat Çobanoğlu Parkı, Köşklüçeşme Mahallesi’nde 2.246 m2 Öğretmen Harun Kasap Parkı,
Köşklüçeşme Mahallesi’nde 563 m2 Şehit Er Osman Kulaber Parkı, Köşklüçeşme Mahallesi’nde 365 m2 Şehit Er İlker Ağçay Parkı,
Ulus Mahallesi’nde 1.400 m2
Şehit Er Soner Tomak Parkı,
Yenikent Mahallesi’nde 790 m2 Sağlık Çalışanları Parkı, Köşklüçeşme Mahallesi’nde 1.000 m2 Şehit Polis Kenan Canbay Parkı.
YENİKENT KAYKAY PARKI
Gençlerimizin güvenle kaykay ve paten yapabilmeleri için 1.700 m2 alana sahip parkımızı Haziran 2021’de hizmete sunduk.
YENİLENEN PARKLARIMIZ
Mevcut parklarımızı daha iyi koşullara getirmek amacıyla; toplam 15.921 m2 alanda 8 parkımızın bakım, onarım işlemlerini gerçekleştirdik.
Arapçeşme Mahallesi’nde 7.460 m2 Trafik Eğitim Parkı,
Tatlıkuyu Mahallesi’nde 1.100 m2 Tatlıkuyu Parkı,
Osman Yılmaz Mahallesi’nde 2.407 m2 Çınar Parkı,
Osman Yılmaz Mahallesi’nde 361 m2 Ayşecik Parkı,
Mimar Sinan Mahallesi’nde 1.165 m2 Mimar Sinan Parkı,
Sultan Orhan Mahallesi’nde 150 m2 Anibal Parkı,
Barış Mahallesi’nde 1.958 m2 Tünel Üstü Parkı,
İstasyon Mahallesi’nde 1.320 m2 Bayer Parkı.
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
Daha yeşil bir Gebze için; 59.538 ağaç dikimi, 482.218 çiçek ekimi, 27.323 m2 çim ekimi ve 45.419 çalı dikimi gerçekleştirdik. Aynı zamanda Ağaçlandırma Bayramı kapsamında yaptığımız etkinlikte 580 fidan dikerek gençlerimize çevre bilinci kazandırdık.
CUMAKÖY MESİRE ALANI
Mesire alanımız düzenlemeleri ve sosyal donatılarıyla 41.462 m2 alanda hizmet verecek. Projemiz ihale aşamasında.
OVACIK MESİRE ALANI
Hemşehrilerimizin rahatça piknik yapabileceği alanımız düzenlemeleri ve sosyal donatı- larıyla 103.000 m2 alanda hizmet verecek. Projemiz ihale aşamasında.
KADILLI İKİZAĞAÇ MESİRE ALANI
Hemşehrilerimize daha konforlu bir piknik alanı sunmak maksadıyla 35.500 m2’lik Kadıllı İkizağaç Mesire Alanı’nı kapsayan düzenlememiz proje aşamasında.
PELİTLİ DAMGATEPE MESİRE ALANI
Hemşehrilerimize daha konforlu bir piknik alanı sunmak maksadıyla 117.100 m2’lik Pelitli Damgatepe Mesire Alanı’nı kapsayan düzenlememiz proje aşamasında.
SIFIR ATIK
1. SINIF ATIK GETİRME MERKEZLERİMİZ
Hizmete aldığımız 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’mizde 110.000 ton evsel atığın bertaraf iş- lemini gerçekleştirdik. Aynı zamanda yapım aşaması devam eden 2. merkezimizde; am- balaj, ilaç ve yağ atıkları bölümleri; kompost bölümü, çocuklarımız için eğitim alanları ve simülasyon odaları yer alacak. 6.600 m2 alan üzerine kurulacak projemiz faaliyete geçti- ğinde bölgenin 2 atık getirme merkezine sahip tek belediyesi olacağız.
ATIK ANALİZİMİZ
1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’mizde bugüne kadar; 3.560 kg bitkisel yağ, 12.731 kg elektronik alet, 179 ton tekstil ve 5.770 ton ambalaj atıkları bertaraf edildi.
KOMPOST GÜBRE ÜRETİM TESİSİ
Pazar atıklarından organik gübre ürettiğimiz Kompost Gübre Üretim Tesisimiz haftalık 1.400 litre üretim kapasitesine sahip. Bugüne kadar; 38.400 kg atık geri dönüşümü ve bu kapsamda 9.600 kg kompost üretimi gerçekleştirdik. Üretilen kompost gübreleri hem çift- çilerimize ücretsiz dağıttık hem de park ve bahçelerimizde kullandık.
İRİ HACİMLİ ATIK KIRMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ
Günlük 50 ton kapasiteli İri Hacimli Atık Kırma Tesisimizi hayata geçirdik. Bugüne kadar 4.212 ton atık bertarafı gerçekleştirdik. Enerji Üretim Tesisi çalışmalarımız devam ediyor.
SIFIR ATIK ÇALIŞMALARIMIZ - 1
Kocaeli’de Sıfır Atık Belgesi alan ilk ilçe olduk. Tüm sitelerimize geri dönüşüm ekipman- ları, okullarımıza tekstil kumbaraları, muhtarlıklarımıza atık yağ toplama kutuları dağıtı- mı; muhtarlarımıza ve okul müdürlerimize sıfır atık eğitimi faaliyetlerinde bulunduk. Mobil Atık Getirme Merkezi ve Kapı Kapı Anonslu Ambalaj Atıkları Toplama Sistemimizi hayata geçirdik.
SIFIR ATIK ÇALIŞMALARIMIZ - 2
Sıfır atık çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar; 299.076 ton evsel atık, 19.808 ton am- balaj atık, 4.212 ton iri hacimli atık, 16.931 ton elektrikli ve elektronik atık, 5.750 ton cam atık, 6.730 kg bitkisel atık, 468 ton tekstil atık, 24.916 ton moloz atığı ve 4.894 kg atık pil toplama işlemi gerçekleştirdik.
SIFIR ATIK ÇALIŞMALARIMIZ - 3
Çalışmalarımız sayesinde; 2.325 ton sera gazı salınımı, 170.000 adet ağacın kesilmesi önlendi. 29.737 m3 depolama alanı kazancı, 130.400 varil petrol, 9.070 kg hammadde tasarrufu ve 87.510.000 kwh enerji tasarrufu sağlandı.
SIFIR ATIK ÖDÜLÜMÜZ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen organi- zasyonda; Sayın Emine Erdoğan’ın takdimleriyle “Sıfır Atık ile Engelleri Aşıyoruz” ödülüne layık görüldük. Gebze Belediyesi olarak 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasın- da “Sağlıklı Çevre” ve “Sosyal Sorumluluk” kategorilerinde iki ödüle daha layık görüldük.
IMAR
HÜRRİYET VE YAVUZ SELİM MAHALLELERİ TAPU İMAR PLANI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından proje alanı ilan edilen Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallelerinde yaptığımız imar çalışmaları kapsamında; toplam 3.300 hanenin tapu iş- lemleri gerçekleştirildi. 2.200 tapu hemşehrilerimize teslim edildi. 1.100 hanenin de tapu işlemleri devam ediyor.
KİRAZPINAR MAHALLESİ TAPU VE İMAR PLANI
Gebze Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle gerçekleştirilen projede; imar uygulaması tamam- landı, tapu tescili yapıldı ve bölge imara açıldı.
ADEM YAVUZ TAPU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Gebze Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle 263 adet taşınmazı kapsa- yan 110.000 m2’lik hektarlık bölge rezerv yapı alanı olarak ilan edildi. Bu kapsamda tapu teslimine başlanacak.
ALTYAPI VE FIZIKI IYILEŞTIRMELER
UZAKLARI YAKINLAŞTIRIYORUZ
Hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla; 157.500 m bordür, granit, gra- nit oluk, reglaj, lento, korkuluk ve yol yapımı 245.499 m2 parke kaldırım, parke yol, minarel yüzeyli parke, 22.717 m3 taş ve betonarme duvar, 201.287 ton asfalt ve plentmiks temel, 216.506 m elektrik, su, doğalgaz, yağmur suyu altyapı çalışması 130 m engelli rampası ve 5 köprü yapımı gerçekleştirdik.
GEBZE KENT MERKEZİ DOLAŞIM PLANI
Gebze Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz kent içi trafiği azaltacak projemizin 1. Etabı Hacıhalil Mahallesi 1209. Sokak’ta trafik yön düzenle- mesiyle hayata geçti. Anibal, Total, Merkez Hastanesi, Trafo ve Belediye Kavşakları Issık- göl Caddesi, İstasyon ve Atatürk Caddesi kesişimi ile Körfez Caddesi refüj düzenlemesini kapsayacak etapların çalışmaları devam ediyor.
GEBZE TEM YAN YOL VE KAVŞAKLAR
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşecek Gebze TEM yan yol ve kavşaklar projemizde; 2 çarpı 2 şeritli Tembelova ve Kirazpınar Köp- rüleri, Tembelova Köprüsü’nün batısına 2 çarpı 1 şeritli köprü, Kirazpınar Köprüsü’nün do- ğusuna 2 çarpı 1 şeritli köprü, Köprülerin kuzey ve güney taraflarına 12 km yan yol ayrılma ve katılma şeritleri inşa edilecek. Yapımı devam eden projemiz hayata geçtiğinde Gebze OSB ile ilçe merkezi arasındaki TEM Otoyolu’nda oluşan trafik yoğunluğu azalacak.
E-5 KATILMA VE AYRILMA KOLLARI
Gebze Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle; Tatlıkuyu Köprüsü yan yol çıkış bağlantısı, Hükümet Caddesi dönüş kolu, Eski Adliye yanı yeni bağlantı yolu, Tatlıkuyu yeni bağlantı yolu ve kuzey yan yol ile şehir mer- kezi bağlantı yolu projelerini hayata geçirerek E-5 bölgesinde oluşan trafik yoğunluğunu azalttık.
KUZEY MARMARA – TEM OTOYOLU BAĞLANTI YOLU PROJESİ
Gebze Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Kuzey Marmara – TEM Otoyolu Bağlantı Yolu projemiz kapsamında; Eski İstanbul Yolu, İmar Yolu, Pelitli, Gebze, TEM Otoyolu Bağlantı Kavşakları ve TEM Otoyolu Gebze Kavşağı yapımı gerçekleştirilecek. Proje aşamasında.
ESKİÇARŞI VE GÖLCÜÖNÜ MEYDAN DÜZENLEMESİ
Kentimizin tarihi dokusuyla uyumlu olması maksadıyla gerçekleştirdiğimiz proje kapsa- mında; 8.280 m2 yapısal düzenleme ve 394 m2 bitkisel peyzaj alanı düzenlemeleri ile 73 bina cephesinin restorasyonu yapılacak. Proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasın- da.
MUSTAFAPAŞA MEYDAN DÜZENLEMESİ VE OTOPARKI
Alanın çok amaçlı kullanılmasına olanak sağlayacak projemiz kapsamında; yeşil donatı alanları, çocuk oyun alanları, sosyal ve sanatsal faaliyet alanları, tarihi yapının restoras- yon çalışması, yarı açık sergi alanı inşası, 180 m2 satış alanı ve 5.200 m2 alanda, 180 araç kapasiteli zemin altı otoparkı yapılacak. Projemiz ihale aşamasında.
TARİHİ SU SARNICI RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Yapım sürecinde sona yaklaştığımız projemiz tamamlandığında; 245 m2 cam seyir terası, 551 m2 meydan ve çevre düzenlemesiyle Gebze’mizin hizmetinde olacak.
SARI CAMİİ
Beylikbağı Mahallesi’nde yer alan ve 1979 yılında yaptırılan cami yeniden inşa edilerek 4.846 m2 alanda, 2.000 kişi kapasiteli cami; Kur’an kursu, taziye evi, 551 m2 meydan ve ka- palı otoparka sahip olacak. 2021 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.
PELİTLİ CAMİİ VE DESTEK BİRİMLERİ
Gebze Pelitli Mezarlığı bölgesinde inşa edilecek Pelitli Camii ve Destek Birimleri projemiz; üç katlı, 8.000 m2 kullanım alanında, cami, gasilhane, taziye ve toplantı salonu birimleri ile hizmet verecek. Projemiz ihale aşamasında.
GEBZE OTOBÜS TERMİNALİ
Terminalimizde gerçekleştirdiğimiz düzenleme projemiz kapsamında; 1.523 m2 transfer alanı üst örtü yapımı, 64 m2 gelen yolcu bekleme binası, 312 m2 giden yolcu bekleme binası, 1.096 m2 bilet satış ofisi genişletmesi ve 771 m2 alanda bina tadilatı gerçekleştirilecek. Projemiz ihale aşamasında.
ESKİHİSAR REKREASYON ALANI
Gebze Belediyesi ve Kocaeli Valiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen Eskihisar Rekreasyon Alanı projemizde; 46.800 m2 Eskihisar Kale çevresi rekreasyon alanları düzenlemesi ve kafeter- yaya sahip 68 m2 kapalı alan inşası gerçekleştirilecek. Projemizin açılışını 19 Mayıs 2022 tarihinde yapacağız.
YENI NESIL BELEDIYECILIK
E-BELEDİYECİLİK
Türkiye’de ilk kez Tapu Kadastro Müdürlüğü Rayiç Sorgulama Sistemini hayata geçirdik. Aynı zamanda e-işyeri ruhsat, e-beyan bildirim formu, e-eksper, e-asansör tescil, e-eğitim kayıt hizmetleriyle 3.840 işlem yapılmasını sağlayarak zamandan ve iş gücünden tasar- ruf ettik.
ULAKBEL İLETİŞİM MERKEZİ
2021 yılı içerisinde hizmete aldığımız iletişim merkezimizde hemşehrilerimizden binlerce çağrı aldık ve taleplerin hepsine geri dönüş sağladık.
YENI TESISLERIMIZ
CUMHURİYET MAHALLESİ SPOR KOMPLEKSİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yatırımı ile gerçekleşen ve Gebze Belediyesine tahsis edi- lerek hizmete alınan spor kompleksinde; çok amaçlı spor salonları, kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yer alıyor.
SPOR KOMPLEKSİ AFET VE TRAFİK EĞİTİM MERKEZİ
Çok amaçlı kullanıma yönelik tasarladığımız merkezimizde; 1.536 seyirci kapasiteli stadyum, 10.148 m2 afet ve trafik eğitim alanı, 680 m2 çocuk parkı ve deprem simülasyon alanı yer alacak. Yeşil alan düzenlemesi ile birlikte 46.700 m2 alanda hizmet verecek pro- jemiz yapım aşamasında.
GEBZE BELEDİYESİ KAMYON VE TIR PARKI 3. ETAP
1. ve 2. etap Kamyon ve Tır Parkı çalışmalarında; 640 tır ve kamyon park alanı ve 250 binek araç park alanı içeren 71.295 m2 alan hizmete alındı. 3. etap çalışmaları 2021 yılı sonunda tamamlanarak hizmete alınacak.
GEBZE BEYLİKBAĞI SPOR TESİSİ
Hemşehrilerimizin spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak 1.670 m2 alana sahip projemiz- de; antrenman salonları, seyirlik teraslar, vitamin barlar, revir, giyinme ve hakem odaları yer alıyor. Projemiz yapım aşamasında.
GEBZE GENÇLİK MERKEZİ
Eski Adliye binasının tadilatıyla modern bir görünüme ve güçlü teknolojik altyapıya sahip olacak merkezimiz günlük 2.000 gencimize hizmet verecek. Projemiz 2021 yılı sonunda ta- mamlanarak hizmete alınacak.
BARIŞ PARKI SOSYAL TESİSİ
Barış Mahallesi’nde yer alan ve yapımı tamamlanan Barış Parkı Sosyal Tesisi; 4.800 m2 alanda, sosyal donatı alanları ve kafeteryasıyla hemşehrilerimize hizmet verecek.
GÜZİDE TESİSLERİ KENT MEYDANI
Gebzeli hemşehrilerimizin kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet alması için 217 m2 alana sahip, 90 kişi kapasiteli Güzide Kent Meydanı tesisimizi açtık.
GÜZİDE TESİSLERİ CUMHURİYET MEYDANI
217 m2 alana sahip, 130 kişi kapasiteli Güzide Cumhuriyet Meydanı tesisimizi açtık.
GÜZİDE TESİSLERİ YEŞİL VADİ PROJESİ
Eskihisar’ın kıyı şeridinde bulunan yeni merkezimiz; rekreasyon alanları, sahil restoran, kafeterya ve çocuk oyun alanlarıyla hizmet verecek.
GÜZİDE TESİSLERİ PROJELERİ
Güzide tesislerimizin kentimizin her yerinde hemşehrilerimize hizmet etmesini sağlamak maksadıyla; Güzide Kalealtı, Güzide Beylikbağı, Güzide Balık Restoranı ve Güzide Macera Kır Düğün Salonu projelerimiz planlama aşamasında.
Güzide KÖY MAHSULLERİ PAZARI
Gebzeli üreticilerimize yeni bir alan açmak, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırmak maksadıyla açtığımız Güzide Köy Mahsulleri Pazarı; Kızılay Caddesi’nde bulunan katlı otoparkta her hafta perşembe günü kuruluyor.
HAYVAN SATIŞ ALANI VE KESİMHANE
Balçık Mahallesi’nde hayata geçireceğimiz modern tesisimiz; 58.570 m2 büyüklüğünde, 4.350 m2 hayvan satış alanı, 1.170 m2 kesimhane, 1.400 m2 idari bina ve hizmet birimlerine sahip olacak. Projemizin çalışmaları devam ediyor.
KİRAZPINAR BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ VE PAZAR ALANI
Çok amaçlı kullanılacak Kirazpınar Belediye Hizmet Tesisi ve Pazar Alanı 21.000 m2 alan üzerine kurulacak olup 10.000 m2 kapalı alana sahip olacak. Semt ve köy pazarı, muhtar- lık, belediye hizmet birimi, sağlık ocağı, 112 acil servis birimi, bilgi evi, ticari dükkanlar ve çok amaçlı salonun yer alacağı projemiz ihale aşamasında.
GÜZELLER KAYKAY, PATEN PARKI VE SPOR TESİSLERİ
Alaettin Kurt Stadyum alanı çevresinde gerçekleştireceğimiz kaykay ve paten parkı pro- jemiz; 2.580 m2 alanda, acemi ve usta sporcu kaykay alanı, 2 basketbol sahası, sosyal donatı ve yeşil alan düzenlemeleriyle hizmet verecek. Projemiz yapım aşamasında.
NAKLİYECİLER GARAJI
Gebze’mizin lojistik merkez olma gücünü arttırmak için planladığımız projemizde; 1.300 m2 lojistik depo inşası, ofis kapasitesini %50 arttıracak ek yapılar ve 140 araçlık kapalı otopark inşa edilecek. Aynı zamanda hayata geçirilecek Nakliyeciler Garajı Restoranı; 230 m2 kapalı alanı, açık alan düzenlemesiyle entegre edilmiş 430 m2 bahçesi ile hizmet verecek. Projelerimiz ihale aşamasında.
HACIHALİL MAHALLESİ SOSYAL TESİSİ
Eski Evlendirme Dairesi bölgesinde inşa edilecek tesisimiz 2.000 m2 açık alana ve 2.200 m2 kapalı alana sahip olacak. Çeşitli organizasyonlarımıza da ev sahipliği yapabilecek tesisimizin proje çalışmaları tamamlanmak üzere.
KIRSAL MAHALLE (KÖY) TERMİNALİ
Proje çalışmaları tamamlanan Kırsal Mahalle (Köy) Terminali; 1.235 m2 alanda, 18 adet kır- sal mahallemize hizmet verecek.
MENZİLHANE KATLI OTOPARKI
Proje çalışmaları devam eden Menzilhane Katlı Otoparkı modernize işlemleri neticesinde 85 otomobil, 47 motosiklet ve 36 bisiklet park alanına sahip olacak.
VIZYON
GEBZE OSB – DARICA METRO HATTI
Ulaştırma Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen metro hattı; çift yönde 32 km uzunluğunda, 11 istasyona sahip, günlük 330.000 yolcu taşıma ka- pasiteli. Marmaray ile entegre olacak projemiz tamamlandığında Gebze OSB – Darıca arası 19 dakika olacak. Yapımı devam eden metro hattımızın %36’sı tamamlandı.
GEBZE OSB – SABİHA GÖKÇEN METRO HATTI
Ulaştırma Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen metro hattı; çift yönde 14,8 km uzunluğun- da, günlük 550.000 yolcu taşıma kapasiteli. İstanbul ve Gebze Merkez ile entegre olacak. Fizibilite aşamasında.
iLYASBEY SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZi, MEYDAN ve YERALTI KATLI OTOPARK 1.ETAP
Gebze Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde; 1.111 m2 Aile Sağlığı, 358 m2 Verem Savaş ve 158 m2 112 Hizmet Bi- rimleri; 913 m2 Eğitim Merkezi, 1.037 m2 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1.117 m2 Sağlıklı Yaşam Merkezi, 1.117 m2 AÇSAP, 506 m2 KETEM, 863 m2 OSGM ve 213 m2 mesai dışı hizmet alanı yer alacak. Proje çalışmaları tamamlandı, yapım aşamasında.
iLYASBEY SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZi, MEYDAN ve YERALTI KATLI OTOPARK 2.ETAP
Projemiz kapsamında; 487 araç kapasiteli otopark ve meydan çevre düzenlemeleri yapı- lacak. Projemiz yapım ihalesi sürecinde.
HÜNKAR ÇAYIRI KOMPLEKSİ
Gebze Belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek Hünkar Ça- yırı Kompleksi projemiz; 155 dönüm alan üzerinde, 4.200 m2 Fatih Sultan Mehmet Han Mü- zesi, 1.200 m2 Hünkar Çadırı Grubu, 1.250 m2 Sadrazam Çadırı Grubu, Millet Bahçesi, çocuk oyun alanı ve kafeteryadan oluşacak. 1659’da Fatih Sultan Mehmet anısına yaptırılan tarihi çeşme restorasyonunu da kapsayan projemizin ihale süreci tamamlandı.
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ
Mevlana Pazar Alanı çatısında yer alacak Güneş Enerji Sistemi projemiz kapsamında; 5.214 m2 alana, 2.610 adet güneş paneli kurulumu yapılarak 965 kWe gücünde tesis kuru- lacak. Hayata geçtiğinde yıllık 3 milyon 680 bin TL tutarında tasarruf edilmesini sağlaya- cak projemiz ihale aşamasında.
KIŞLA MİLLET BAHÇESİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen Kışla Millet Bahçesi; Eski Askeri Kışla bölgesinde, 600.000 m2 alan üzerine kurulu, kamu hizmet binaları, eğitim kampüsü, tematik bahçeler, spor alanı, açık hava gösteri alanı, cami ve meydanı içinde barındıracak.