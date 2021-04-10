Büyükgöz: Polis Teşkilatımızın 176. Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vazife başında olan polis memurlarını görev noktalarında ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş yıldönümünü kutladı. Polis memurlarına görevlerinde başarılar ve kolaylıklar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili’yi makamında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Güzel yurdumuzun dört bir yanında her zaman büyük bir özveriyle görev yapan, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için gayretlerini ortaya koyan Polis Teşkilatımızın 176. Yıldönümünü kutluyor, tüm polislerimizin sağlık ve sıhhat içerisinde başarılı görevlere imza atmasını cenabı Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı. Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgi de ziyaretinden ötürü Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkürlerini sundu.











