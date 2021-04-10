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Büyükgöz: Polis Teşkilatımızın 176. Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun

Başkan Büyükgöz Gebzeli polisleri unutmadı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Gebze’de görev yapan emniyet güçlerini ziyaret etti.

Büyükgöz: Polis Teşkilatımızın 176. Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun

10 Nisan 2021 Cumartesi 19:04

 Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vazife başında olan polis memurlarını görev noktalarında ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş yıldönümünü kutladı. Polis memurlarına görevlerinde başarılar ve kolaylıklar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili’yi makamında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Güzel yurdumuzun dört  bir yanında her zaman büyük bir özveriyle görev yapan, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için gayretlerini ortaya koyan Polis Teşkilatımızın 176. Yıldönümünü kutluyor, tüm polislerimizin sağlık ve sıhhat içerisinde başarılı görevlere imza atmasını cenabı Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı. Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgi de ziyaretinden ötürü Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkürlerini sundu.  





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Anahtar Kelimeler
PolisGebzeZinnur Büyükgöz
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