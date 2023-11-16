Büyükşehir’den Afad’ın Tatbikatına Destek

Kocaeli Valiliği AFAD koordinesinde 12 ilçenin kaymakamlık bünyesinde kurulan afet yönetim ve koordinasyon merkezi, 22 çalışma alanı ve toplam 34 ayrı lokasyonda İl Afet ve Acil Durum Müdahale Planı kapsamında 2023 Yerel Düzey Saha ve Masabaşı tatbikatını gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri de tatbikata 4 ayrı noktada destek verdi.

BÜYÜKŞEHİR 4 NOKTADA TATBİKATA DESTEK VERDİ

Kocaeli AFAD koordinesinde ‘’TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planındaki 2023 Yılı Yerel Düzeyde Saha ve Masabaşı Tatbikatı‘’ gerçekleşti. Büyükşehir Başkanlığı ekipleri 4 noktada tatbikata destek verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Gölcük Hisareyn Bölgesinde heyelan, İzmit İZAYDAŞ Tesislerinde yangın, Kandıra-İzmit karayolu Orhaniye mevkiinde trafik kazası ve Gebze GOSB’da kimyasal sızıntı olaylarına müdahale etti.

BİN 332 PERSONEL GÖREV YAPTI

Afet ve Acil Durum Koordinasyon kurul üyelerinin de toplandığı Kocaeli AFAD merkezi salonuna aksiyonların gerçekleştirileceği sahalardan ve İlçe Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinden canlı bağlantılar kurularak yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgiler alındı. TAMP-Kocaeli AFAD Müdahale Planında görevli resmi ve sivil kuruluşlardan 1041 kişi sahada, 291 kişi İl-İlçe AFAD merkezinde olmak üzere toplam 1332 personelin katıldığı tatbikata kurumlar 142 araçla destek verdi.

KAMU VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Kocaeli Vali Seddar Yavuz’un talimatlarıyla Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan başkanlığında gerçekleştiren tatbikata merkezde 7 çalışma grubu, sahada ise 16 çalışma grubu olmak üzere TAMP Kocaeli Afet Müdahale planında yer alan 23 çalışma grubu yetkilileri hazır bulundu. Tatbikat aksiyonlarına AFAD ile birlikte Donanma Komutanlığı, 12 ilçe kaymakamlıkları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Karayolları 14. Şube Şefliği, Kocaeli SYDV, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kartepe Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Ambulans Başhekimliği, UMKE, Türk Telekom, KIZILAY, SEDAŞ, AKUT Arama Kurtarma Derneği, TİM (Türkiye İnsani Müdahale) Derneği, SAR Arama ve Kurtarma, Gönüllü İtfaiyeciler Derneği, İSAR (International Search and Rescue – Uluslararası Arama ve Kurtarma), ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Çayırova Belediyesi arama Kurtarma Ekipleri, KEDFE (Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu), GESOTİM (Gölcük Arama Kurtarma Derneği), Körfez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Darıca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH(İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı), TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti), MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri), Gebze Güzeller OSB Arama ekibi, GOSB İtfaiyesi ekibi, GEBKİM OSB Arama ekibi, Dilovası Makine İhtisas OSB Arama Kurtarma Ekibi ve Körfez Belediyesi) ekipleri katıldı.