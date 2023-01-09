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Büyükşehir’den Gebze’ye önemli yatırım

Büyükşehir, Gebze’de sel ve su baskınlarının önüne geçmek için İnönü Mahallesi’nde U kanal ve menfez yapacak

Büyükşehir'den Gebze'ye önemli yatırım

09 Ocak 2023 Pazartesi 20:00


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini düşünen yatırımlar noktasında da hız kesmiyor. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, su taşkını ve sel felaketlerine karşı Gebze İnönü Mahallesi’nde 520 metre U kanal ve 80 metre menfez yapıyor. Gebze Araç Muayene İstasyonu’nun hemen karşısında bulunan 1968 sokakta inşa edilecek proje, Gaziler Dağı havzasında biriken yağmur sularının deşarj işlemini yapacak.


130 TON DEMİR, 1200 METREKÜP BETON

Büyükşehir, 520 metre U kanal ve 80 metre menfez imalatında 130 ton demir donatı ve bin 200 metreküp beton kullanacak. Ekipler, iş kapsamında bin 100 metre yaya korkuluğu imalatı da yapacak. Proje sahasında şuan perde kalıp çalışması devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla yollar sel gibi afetlere karşı korunacağı gibi can ve mal kayıplarının da önüne geçilmesi hedeflenecek.



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