Büyükşehir’den KOÜ Kampüsünde Bi’Mola

Büyükşehir, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği “Kampüste Bi' Mola” etkinliği ile iki gün boyunca kültür ve sanat rüzgârı estirecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçen ay Gebze Teknik Üniversitesi’nden sonra bu kez yine Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere yönelik etkinlik düzenleyecek. Büyükşehir, “Kampüste Bi'Mola” etkinliği ile birinci gün Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş’ün stand-up gösterisini, ikinci günde de Sakiler müzik grubunun sevilen şarkılarını Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile buluşturacak.





KÜLTÜR VE SANAT RÜZGÂRI ESECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversite öğrencilerinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı final sınavlarına moralle girmelerini sağlamak amacıyla etkinlik düzenleyecek. 10-11 Ocak 2023 tarihlerinde KOÜ Umuttepe Kampüsü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde stand-up gösterisi ve konser etkinliğini içeren organizasyonlar iki gün boyunca kültür ve sanat rüzgârı estirecek.





KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akademi Üniversite birimi tarafından düzenlenen Kampüste Bi'Mola adlı geleneksel etkinlik 10 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de doğaçlama tiyatronun öncü ekibi Mahşer-i Cümbüş ile açılışı gerçekleştirecek. Kapanışında ise 11 Ocak Çarşamba akşamı yine saat 20.00’de Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan başarılı müzik grubu Sakiler, sevilen şarkılarını Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için seslendirecek.





BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN DAVET

Her zaman olduğu gibi öğrencilere her alanda destek olan ve sınav öncesi kendilerine moral olması için düzenlenen programa gençleri davet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Üniversiteli öğrencilerimize yönelik etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Akademi Üniversite, akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal alanda da birçok imkân sunmaktadır. Kocaeli Üniversitesi’ndeki tüm öğrencilerimizi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı final sınavlarına kısa bir mola vererek moralle girmelerini sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlediğimiz Kampüste Bi’Mola etkinliğimize davet ediyoruz” dedi.





Bülten No: 036