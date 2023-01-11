ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ VE 47 YILLIK GAZETECİLİK HAYATIM



Gebzegazetesi

www.gazetegebze.com.tr

ile

www.gebzegazete.com

da belgeselcinin not defteri köşesinde 11 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/calisan-gazeteciler-gunu-ve-47-yillik-gazetecilik-hayatim.html





Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda 47 yıl bitti 48. Yıla girerken halen ulusal ve bölgesel bir çok tv kanallarında devri alem belgesel programlarımız (

www.devrialem.tv

) yayınlanıyor

Yaygın ve bölgesel bir çok gazete ve dergide İlim kültür tarih araştırmaları merkezi

www.iktav.com

olarak hazırladığımız araştırma yazıları İle çalışan gazeteciler günümüz de halen çalışmaya devam ediyorum



10. Ocak. Çalışan. Gazeteciler. Gününde izninizle gazetecilik hayatımın kısa bir değerlendirmesini yapacağım

Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Resmî. ve özel kurum temsilcileri vefalı dost ve arkadaşdan çalışan gazeteciler günü kutlama mesajı alınca kısa bir değerlendirme yaparak tarihi geçmişe yolculuk yapalım

İlk kez kalemi elime 1975 yılında Trabzon'da okurken almış Ufuk gazetesinde Trabzon tarihi ile ilgili deneme yazmış hafta sonları haftalık ufuk gazetesi satarak harçlığımı çıkarmıştım

Gebze bölgesine ilk kez 1978 yılında gelmiş Gebze’yi çok sevmiş yerleşmeye karar vermiştim

Gebze nin benim hayatımda çok ayrı yeri ve Önemi var Gebze’den 1980 yılın da vatani görevimi yapmak üzere askere gitmiştim.

Vatani görevimi yaparken. Deniz kuvvetleri komutanlığı nın istanbul çubukludaki seyir Hidrogrsfi. Dairesi başkanlığı basın merkezinde görevliyken ulusal basınla tanışıp denizcilik tarihi ile ilgili yazılar yazmıştım

1982 yılında. Gebze'ye yerleşip. TRT. Anadolu ajansı başta olmak üzere bir çok basın yayın kuruluşunun temsilcilik ve muhabirliğini yapıp. Uyanış gazetesinde makale yazmaya başladım

1984 yılında. Gebze gazetesini kurup. İzmit hürsöz gazetesinde bastırmaya başladım

1987 yılında. Kocaeli gazeteciler cemiyetinin kurucu üyeleri arasında yer aldım

Merkezi Ankara'da bulunan anadolu basın birliğine üye oldum

1987 yılında. Gebze'de gazete matbaa tesislerini kurarak çalışmaya devam ettim

1989 yılında Merkezi İstanbul'da olan Türkiye gazeteciler cemiyetine üye oldum

1990 yılında. Merhum Özal'ın elinden anadolu basını birincilik ödülü aldım

Gebze gazetesini günlük yayınlamaya başladım TRT ve özel tv lerde programlar hazırlamaya başladım

1993 yılında. Gebze'nin ilk özel. Radyosu. Gebze Fm kurdum

1993 yılında. Gazeteci ve belgeselci olarak yurtdışına çıkmaya bsşladım. Bu güne kadar bir çok dünya ülkesinde belgesel çekip araştırma yaptım.

1995 yılında bir gurup arkadaşla Anadolu yayıncılar birliğini kurdum. 1997 yılında. Türkiye. Gazeteciler federasyonu kurucuları arasında yer aldım. 1998. Yılında. Devri alem belgesel tv programlarına çekerek. Meltem tv. Tv. 5. Bengütürk tv ve. TGRT belgesel tv kanalı başta olmak üzere ulusal ve bölgesel tv kanallarında 80 e. Yakın ülkede çektiğim belgeselli hazırlayıp sunmaya devam ediyorum

2014 yılında. Türk. Dünyası gazeteciler federasyonu kurucuları arasında yer alarak Türk dünyası gazeteciler şuraları ve. Türk dünyası belgesel filim festivali düzenleme ve yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım

Bu gün 10 Ocak. 2023 Halen çalışıyor. Çalışmaya devam ediyorum. Çalışan gazeteci olarak 47 bitti ve 48. yıla girmenin mutluluk ve huzuru İle yorulmadan bıkmadan ve usanmadan



www.gebzegazetesi.com





www.devrialem.tv





www.belgeselyayincilik.com





www.iktav.com





www.gebzegazete.com



Bu sayfalardada göreceğiniz gibi bıkmadan usanmadan araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak 63 yaşında 28 lik delikanlı gibi heyecanla çalışmaya devam ediyor

www.avrasyagazetecilerdernegi.com

genel başkanı olarak basın mesleğine katkı sunmaya devam ediyorum. Gazetecilik hayatımı kitap ve belgeselleştirmeye başladım

Gazetecilik mesleğin de 48. yıla girerken yatım asra yaklaşan gazetecilik arşiv ve belgelerini binlerce kltap ve çok sayıda belgesel programının yer aldığı İlim kültür tarih araştırmaları merkezi

www.iktav.com

araştırma merkezi Kütüphanesi haline getirip kültür bakanlığına tescil ettirip vakıf haline getirip devlet ve milletimizin hizmetine sunmanın mutluluk ve huzurunu yaşıyorum

Her gün bir çok dostvarjadaş ve araştırmacının ziyaret ettiği kütüphanemiz İlim adamları araştırmacıların hizmetinde TRT tarafından kütüphanemizde çekilen haberi sizlerle paylaşıyorum



https://m.youtube.com/watch?v=ubjZhwRe_Go





10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ZİYARETİ



Gazetecilik ve Belgeselcilik de 47 Yıl Geçmiş 48 yıla girdik

10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısı İle bu gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi Şefi Tamer Çeliker ve Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi Muhabiri Emrah Erdoğan İlim Kültür Tarih Araştırmaları merkezi

www.iktav.com