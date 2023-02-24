CAN KAYBI 43 BİN 556 KİŞİ
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.
BU MÜBAREK CUMA GECESİN DE TÜM DEPREM ŞEHİTLERİMİZİN RUHU İÇİN FATİHA OKUYALIM
Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor.
Bu akşam İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Depremin vurduğu şehlrler de toplu mezarlar depremin boyutunu gösteriyor. Enkazlardan halen cenazeler çıkartılıyor.Devlet ve milletimiz deprem yaralarını sarmak için seferberlik içinde.