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Çayırova Belediyesi İlgi Odağı Oldu

Çayırova Belediyesi kütüphaneleriyle ilgi odağı oldu.

Çayırova Belediyesi İlgi Odağı Oldu

28 Mart 2017 Salı 11:45


Çayırova Belediyesi kütüphaneleri çevre il ve ilçelerdeki başta belediyeler olmak üzere kurum ve kuruluşların ilgi odağı haline geldi. Sürekli yayınların olduğu, güncel dergilerin bulunduğu, dünya klasiklerinin yer aldığı, zengin seçkin içeriğiyle her yaşa hitap edebilecek düzeyde olan Çayırova Belediyesi kütüphaneleri aynı zamanda da öğrencilere sessiz ders çalışma imkânı sunuyor.

Kütüphaneler Haftası Münasebetiyle Gençlik Merkezi Kütüphanesine Ziyaret

Çayırova Belediyesi kitap okuma sevgisi aşılama ve kitap okumaya teşvik edici proje ve çalışmalarıyla takdir topluyor. Hem fiziki yatırımları hem de proje yatırımlarıyla ayrı bir yere sahip olan Çayırova Belediyesi, Gençlik Merkezi, Bilgievi ve Anne- Çocuk Kulübü’nde oluşturulan zengin seçkin içerikli kütüphanelerle Çayırovalılara hizmet vermeye devam ediyor. Çevre üniversite öğrencilerinin de faydalandığı güzide kütüphanelerimizde, “Haydi Anneler Kütüphaneye” sloganıyla yola çıktığımız projeyle de birçok velimizi kitaplarla buluşturuyoruz. Kitap okuma sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Öğrencilerin rahatça ders çalışabildikleri, aradıkları kitabı bulabildikleri, araştırmalarını yapıp çıktı alabildiği kütüphaneler her kesime fayda sağlıyor. Çevre okullarında faydalandığı Çayırova Belediyesi kütüphaneleri Kütüphaneler Haftası münasebetiyle ziyaret ediliyor. Gelen ziyaretçi öğrenciler kütüphane görevlilerinden kitaplar, yazarlar ve kütüphane imkânları hakkında bilgi alırken, aynı zamanda öğretmenleriyle birlikte kitap okuma fırsatı buluyor.

Okuyoruz Söyleşiyor” Projesiyle 3000 Öğrenci Kitaplarıyla Buluştu

Kitaplar bizim dostumuzdur.” diyerek kitap ve kitap okumanın önemine vurgu yapan Başkan Demirci her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplarla dost kalabilmesi adına adımlar atıyor. Çayırova Belediyesi “Okuyoruz Söyleşiyoruz” projesiyle Çayırova’da eğitim gören ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine seviyelerine uygun kitaplar dağıtıyor. Her ay Çayırova Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilen Çocuk Edebiyatı Günlerinde öğrencilerle okudukları kitapların yazarlarını buluşturuyor. Eğitim- Öğretim yılı içerisinde devam eden proje bu güne kadar 3 bin öğrenciyi kitaplar ve yazarlarıyla buluşturdu. Yazarla buluşan öğrenciler, yazarlık ve kitaplar hakkında sorularına cevap alırken, kitaplarını da imzalatma fırsatı buluyor.

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