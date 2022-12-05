Çayırova Veysel Karani Caddesi üstyapı çalışmasıyla yenileniyor

Çayırova’nın Akse ve Emek mahalleleri ile Gebze’nin Yenikent Mahallesi arasında önemli aks teşkil eden Veysel Karani Caddesi’nde orta refüj yenilendi





Çayırova ilçesi ile Gebze ilçesine ulaşımın sağlandığı Veysel Karani Caddesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışmalarıyla yeni bir çehreye kavuşuyor. Gidiş geliş çift şerit 3 kilometrelik alanda 14 metre genişlikteki caddede 7 bin 560 ton asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi, Veysel Karani Caddesinde tretuvar kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.





RAHMİ DİBEK CADDESİ DE ASFALTLANDI

Çayırova’nın Akse ve Emek mahalleleri ile Gebze’nin Yenikent Mahallesi arasında önemli aks teşkil eden Veysel Karani Caddesi devamındaki Rahmi Dibek Caddesinde de binder asfalt serim çalışmalarına başlandı. Veysel Karani Caddesinde orta refüj de yenilendi.