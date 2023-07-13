Çayırova’da 15 Temmuz Programı Belli Oldu

Bundan 7 yıl önce kahraman milletimizin, vatan hainlerine karşı, tarihte eşi görülmemiş bir cesaret ve kararlılıkla; ülkesine, devletine, iradesine sahip çıktığı gün olan 15 Temmuz’da tüm yurtta olduğu gibi Çayırova’da da bir anma programı gerçekleştirilecek. Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi’nin birlikte düzenleyeceği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu. Yürüyüşle başlayacak anma programı, gece boyunca devam edecek.





ETKİNLİKLER YÜRÜYÜŞLE BAŞLAYACAK

15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’da Çayırova Kent Meydanı İnşaatı önünde buluşacak kent protokolü ve Çayırovalılar, kortej halinde etkinlik alanına yürüyecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri ise Çayırova Polis Karakolu önünde saat 21.00’da başlayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Habib Deveci, Mevlüthan Mustafa Kaya, Mete Yarar ve Eşref Ziya Çayırovalılarla buluşacak.