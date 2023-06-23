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Çayırova’da Mezarlıklar Bayrama Hazır

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede bulunan Akse ve Şekerpınar mezarlıklarını bayrama hazır hale getirdi.

Çayırova'da Mezarlıklar Bayrama Hazır

23 Haziran 2023 Cuma 11:02

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Akse ve Şekerpınar mezarlıklarında hummalı bir çalışma yaptı. Çayırovalıların, daha rahat bir ortamda kabir ziyareti yapması için gayret gösteren ekipler, mezarlık genelinde yabani ot sökme ve ot biçme işlemleri gerçekleştirdi. Her iki alanda da çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçe mezarlıkları bayrama hazır hale getirildi.

ARİFE GÜNÜ ÇİÇEK DAĞITILACAK

Öte yandan Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı’nda kabir ziyareti için mezarlığa gelen Çayırovalılara arife günü çiçek dağıtacak. Ekipler, Akse ve Şekerpınar Mezarlığı girişlerinde ziyaretçilerin Kurban Bayramı’nı kutlayacak ve çiçek takdim edecek.



İHA
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