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Çayırova'da Terk Edilen Köpek

Çayırova'da terk edilen 2 ay sonra hayvanseverler tarafından bulunan köpek sağlık kontrolünden geçirildi.

Çayırova'da Terk Edilen Köpek

16 Mart 2017 Perşembe 16:43


Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir hurdacının 2 yıl boyunca baktığı köpek terk edildikten 2 ay sonra bir konteynırda bulunmuştu. Vatandaşlar tarafından konteynıra atılan yemeklerle 2 ay yaşam mücadelesi veren ve dışarıdaki doğal hayatla bağlantısı olmayan köpek, hayvanseverler tarafından kurtarılmıştı. Köpeğe sahip çıkan Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği(SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz, paspas adını verdiği köpeği, Çekmeköy’e getirerek veteriner hekim kontrolünden geçirdi. Paspası sağlık kontrolünden geçiren Uzman Veteriner Hekim Mahmut Emir Demircioğlu, “Sağlık olarak şuan bir problemi yok. Ancak ürkeklikten kaynaklı bir titreme var. Ama en kısa zamanda yuva bulup sahiplenilirse bu travmadan kurtulacaktır” dedi.

 

SAĞA SOLA VURDU

Köpeği kurtararak köpeğin bakımını üstlenen SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, “Uzun zaman konteynır da bakmışlar. İlk halini gördünüz. Şuan ki hali de böyle. Veterinerimiz bir hayli ilgilendi, hayvan severler ilgileniyor. Ama konteynırda kaldığı için ilk çıktığında görme ile ilgili problemler yaşadı ve sağa sola vurdu” şeklinde konuştu. Köpeğe paspas ismini verdiklerini dile getiren Yılmaz, “Söylendiğine göre uzun bir süredir bir hurdacı konteynırın içerisinde buna bakıyormuş. Hurdacı orayı terk edince 2 ay kadar konteynırın içerisinde yalnız kalmış ve çevredeki vatandaşlar yemek atmışlar. İlk bulduğumuzdaki durumu çok kötüydü. O yüzden paspas ismini verdik. Sahiplenme olursa ismi değişecektir” diye konuştu. Paspas, veteriner hekimdeki kontrolünün ardından Gebze’deki bakımevine götürüldü.

Kaynak Kocaeli Gazetesi

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