ÇED GENEL MÜDÜRÜ İSU’DA İNCELEME YAPTI

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü İlhan Bayram, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim (ÇED) Genel Müdürü M. Mustafa Satılmış ve yöneticileri ağırladı. Kurumun içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu ile arıtma tesisleri ve çevrenin korunmasına yönelik yapılan yatırımları aktaran Genel Müdür Bayram,”Yaptığımız yatırımlar ve sunduğumuz modern işletmecilik ile Kocaeli’nde atıksulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçtik.”dedi.

YATIRIM VE PROJELER ANLATILDI.

ÇED Genel Müdürü M.Mustafa Satılmış beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Kemal Dağ ve Laboratuvar,Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanı Soner Olgun ile birlikte İSU Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Genel Müdür İlhan Bayram tarafından ağırlanan ÇED Genel Müdürü Satılmış ve beraberindekilere, İSU Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Ünal Bostan tarafından kurum tarafından yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verildi. Kocaeli’nde 22 adet arıtma tesisi işlettiklerini ve yılda 130 milyon m3 atıksu arıttıklarını aktaran Daire Başkanı Ünal Bostan,arıtılan atıksulardan da 71 bin m3 çamurun İzmit Körfezine gitmesinin önüne geçtiklerini kaydetti. Elde ettikleri arıtma çamuru için yılda 11 milyon TL maliyet ile çimento fabrikasında bertaraf ettiklerini dile getiren Bostan, 2020 yılına kadar fosfor giderimi yapan ileri biyolojik arıtma tesisi haline getirmek için yatırımlarını sürdürdüklerin kaydetti. İSU Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Ünal Bostan, atıksuların yeniden kazandırılması için gerçekleştirdikleri geri kazanım suyu projesi ile 2016 yılında 14.25 milyon m3 elde ederek sanayi kuruluşlarına kazandırdıklarını da sözlerine ekledi.

BAYRAM,”ÇEVREDEN TAVİZ VERMİYORUZ.

Kurum olarak çevrenin korunmasından taviz vermediklerini vurgulayan Genel Müdür İlhan Bayram, “2004 yılından bu yana 1.5 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Su kaynaklarımızı ve İzmit Körfezi ile Karadeniz’i atıksu kollektör hatları ile kuşaklama altına aldık. Türkiye’de tek il olarak atıksu arıtma oranımızı yüzde 99 seviyesine çıkarttık. Yaptığımız yatırımlar ve sunduğumuz modern işletmecilik ile Kocaeli’nde atıksulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçtik.Ülkemize örnek olan projeler ile modern işletmecilik sunuyoruz. Yılda 50 milyon lira yatırıma eşdeğer olarak arıtma tesislerinden çıkan suyu yeniden arıtarak yılda 30 milyon m3 suyu kazandırdık. Bu proje, suyun yeniden kullanılması için güzel bir göstergedir. Önümüzdeki ay tamamlayacağımız uluslararası laboratuvar merkezimiz ile her türlü analiz yapacağız. Bu tesis de ülkemize örnek olsun.”dedi.Kurum olarak her türlü işbirliğine açık olduklarını da ifade eden İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, konuk heyeti Kurumun teknoloji üssü olan SCADA Merkezi’nde gezdirerek, yapılan çalışmaları uygulamalı olarak tanıttı.

SATILMIŞ,”ÇEVREYE ÖNEM VERİNCE İNSANDA MUTLU OLUR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye büyük önem verdiğini yakından takip ettiklerini belirten ÇED Genel Müdürü M. Mustafa Satılmış da, İSU Genel Müdürlüğü’nün çevrenin korunması için yaptığı yatırımları memnuniyet verici olarak bulduklarını söyledi. Genel Müdür Satılmış,”Yapılan bütün yatırımlar insanlar için yapılıyor. Bu yatırımlar ile İzmit Körfezi temiz olunca insanlarda mutlu olur.Yaptığınız örnek yatırımlardan ve çevreye verdiğiniz önemden dolayı teşekkür ediyorum.”dedi. Genel Müdür Satılmış, İSU Genel Müdürlüğü’nün yaptığı atıksu denetim ve laboratuvar hizmetlerinin ÇED Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü sistem ile problem teşkil etmeğini de sözlerine ekledi.

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU İLE GÖRÜŞME/TESİSLERDE İNCELEME

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ÇED Genel Müdürü M.Mustafa Satılmış ve beraberindeki heyeti ile Sekapark’ta bir araya geldi. Konuk heyet ile Başkan Karaosmanoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bir süre görüştü. İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, konuk heyeti son olarak Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Suyu Tesisi ile yapımı bitme aşamasında olan Laboratuvar Merkezi’ni gezdirerek uygulamalar hakkında bilgi verdi. ÇED yöneticileri, kamuda Uluslararası Laboratuvar Merkezi gibi bir tesisin bulunmasının ülke için büyük bir kazanç olduğunu ifade ettiler.