Cemil Meriç'te yaşam ve doğa dersi

Özel bireylerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak maksadıyla pek çok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni bir dersi başlattı. Yaşam ve doğa dersinde özel bireyler sera, ev içi güvenlik becerileri, toplumsal hayatta güvenlik becerileri ve sağlık bilgisi başlıklarında eğitim alacak.





Merkezin bahçesinde 310 metrekare alandaki 2 serada özel bireyler hizmet ediyor. Mevsimine göre serada yetiştirilen marul, salatalık, biber, domates, patlıcan, lahana, fasulye gibi meyve ve sebzelerin özel bireyler tarafından dikim, sulama ve hasat işlemleri yapılıyor. Büyük keyif aldıkları gözlemlenen öğrenciler, hasat ettikleri sebze ve meyveleri birbirlerine ikram ediyor.





İHA