‘’Cemiyetimize sahip çıkalım’’

YETERLİ KATILIM SAĞLANDI

Yeterli katılımın sağlandığı Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Genel Kuruluna; Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş, Gelecek Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Gelecek Partisi İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serap Çakır, KASKF Başkanı Murat Aydın, medya kuruluşlarının sahipleri, cemiyet üyeleri ve gazeteciler katılım sağladı.

HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİLER ANILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrede hayatını kaybeden gazeteci meslektaşlarımız anıldı. Pandemi süreci dolayısı ile sürekli ertelenen Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin Genel Kurulunda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak, genel kurula alınması istenen iki madde oylanarak kabul edildi.

YAPILAN FAALİYETLER AÇIKLANDI

KOGACE Yönetim Kurulu Üyesi Abbas Çakar, Denetim Kurulu Raporunu okuyarak, gerçekleştirilen hizmetleri açıkladı. Üyelerin daha rahat hizmet yapabilmesi için basın ve medya evinin açıldığını ifade Çakar; ‘’Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile İletişim Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri adlı proje yapılmıştır. 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda stant açılmıştır. Bayram gazeteleri çıkardık, Safranbolu gezisi düzenledik ve üyelerimizin üniversiteye giden çocuklarına burs yardımı yapıldı.’’dedi. KOGACE’nin Denetleme Faaliyet Raporlarını da açıklayan Çakar 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılındaki mali hesapları okudu. Raporlar üyelerin oylarına sunularak kabul edildi.

MEDYA EVİ KALICI HALE GELECEK

KOGACE’nin Genel Kurulunda tek liste olması nedeniyle, açık oylama yapılarak mevcut Başkan Cemal Kaplan yeniden başkan seçildi. Düzenlenen kongrede güven tazeleyen Başkan Cemal Kaplan bir selamlama konuşması yaparak; ‘’Biz göreve geldiğimiz zaman çok önemli sözler vermiştik, onlardan birisi de bir medya evimizin olmasıydı. Bununla ilgili hemen bir hafta içerisinde bir yer kiralayarak gazeteci arkadaşlarımızın rahat haber yazabilmesi için, onlara güzel bir ortam sağlayabilmek amacıyla 16 Ocak Medya Evi’ni oluşturduk. Yeni dönemde, Medya Evi’mizin kalıcı olması için çalışmalar yapacağız. Şimdiden bunun sözünü veriyoruz. 3 yıl sonra buraya geldiğinizde Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ne ait Medya Evi’nin kalıcı olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlarımızla istişare yaptığımızda bunu özellikle gündeme koyduk.’’dedi.

5 TANE KOMİSYON OLUŞTURULACAK

KOGACE’nin çalışmalarından söz eden Başkan Cemal Kaplan yeni komisyonların oluşturulacağı bilgisini vererek, ‘’5 tane komisyon oluşturacağız. Arkadaşlarımızın illa yönetimde olmasına gerek yok, bu komitelerde arkadaşlarımız yer alarak Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ne hizmet edecekler. Ben yönetimde değilim ben çalışmıyorum diye bir şey yok. Kadınlar komisyonu kurulacak ve 5 kişiden oluşacak. Bunlar kendi aralarında değişik projelere imza atacaklar, etkinlikler yapacaklar ve sahada olacaklar. Bizde kadınlara ne kadar önem verdiğimizin altını çizeceğiz. Spor komisyonu olacak, sahada olan arkadaşlarımız birtakım etkinlikler yaparak, spor camiasını buluşturacaklar. Avrupa Birliği Proje komisyonu olacak, bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Avrupa’dan gazetecilerle istişareler yaparak, oradan buraya gelen konuklarımız olacak ve biz buradan arkadaşlarımızı göndereceğiz. Bununla ilgili yüzde 60 düzeyinde bir aşamaya geldik. Belediyemizin böyle bir birimi var, bu konuyu istişare ederek hayata geçireceğiz. Sosyal İşler Komisyonu ve Basın Kartları Komisyonu oluşturacağız, yine 5 arkadaşımız görev alacak, bundan sonra üyelerimiz ile ilgili her konuyu o arkadaşlarımız çözecek. Yani her konunun bir muhatabı olacak, bu arkadaşların iletişim bilgileri verilecek size, herhangi bir probleminiz olduğu zaman ilgili kişilerle irtibata geçeceksiniz.’’ açıklamalarında bulundu.

‘’CEMİYETİMİZE SAHİP ÇIKALIM’’

Özellikle üyelerden bir ricada bulunan Cemal Kaplan, ‘’Kocael Gazeteciler Cemiyeti, burada yönetim kurulunun cemiyeti değil, hepimizin cemiyeti. Ben buradan özellikle rica ediyorum, cemiyetimize sahip çıkalım. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ne, Medya Evi’ne sık sık gelelim, oradaki arkadaşlarla tanışalım. Genç bir ekip oluşturduk, onlara hep beraber destek olalım diyorum.’’ şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Cemal Kaplan Ahmet Ayar, Emrah Erdoğan, Hüseyin Öziri, Miray Baklacı, Yunus Kahraman Ergün Ayaz, Abbas Çakar, Boran Kayalar, Serkan Sıdal, Hakan Süer, Refik Fidan, Uğur Ulusoy, Eylem Selvi Arı, Serdal Erdal.

DENETLEME KURULU

Ünal Cankurt, Erdem Şengül, Burcu Nazlı, Ahmet Sancar Kızılkaya, Ayşe Aydın.









