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Cengiz Topel Havalimanı yolcu trafiği

Kocaeli'deki Cengiz Topel Havalimanı, 2017 yılı içerisinde 49 bin 175 yolcuya hizmet verdi.

Cengiz Topel Havalimanı yolcu trafiği

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:44

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2017 aralık ayı istatistiklerine göre, 2017 yılı içerisinde Cengiz Topel Havalimanı'nda bin 456 iç, 37 de dış hatlar olmak üzere toplam bin 493 uçak seferi gerçekleştirildi.

Yapılan bu seferlerde 46 bin 445 yolcu iç hatları, 2 bin 730 yolcu ise dış hatları kullandı.

Havalimanına 2017 yılı içinde havalimanından iç hat iniş ve kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 34 artışla bin 456, dış hatlar uçak trafiği yüzde 8 artışla 37 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 33 artışla bin 493'e ulaştı.

Aralık ayında havalimanı yük trafiği ise yüzde 11 artışla 51 ton gerçekleşti.

Cengiz Topel Havalimanı'ndan hac ve umre seferlerindeki yolcu sayısı ise yüzde 135 artışla 2 bin 730 oldu.

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