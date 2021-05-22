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Çepni Mahallesi parkında çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi’nde yaptığı parkta çalışmalar devam ediyor.

Çepni Mahallesi parkında çalışmalar devam ediyor

22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:30

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde vatandaşların aileleri ile vakit geçirebileceği birçok çocuk oyun grubu inşa ediyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Çepni Mahallesinde inşa edilen parkta çalışmalar devam ediyor.

 

BASKETBOL SAHASI

Büyükşehir Belediyesi, çocukların gönüllerince oyun oynamalarını sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca Kartepe İlçesi Çepni Mahallesinde mart ayında yapımına başlanan parkta çalışmalar devam ediyor. Alanda yapılan çalışmalar kapsamında basketbol sahası, oyun grubu ve fitness aletlerinin betonları atıldı. Basketbol sahasının kafes imalatı ise sürüyor.

 

YÜRÜYÜŞ YOLU

Çepni Mahallesi’nde inşa edilen parkın içerisinde yürüyüş yolları bulunuyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca parkın çevresine tel çit imalatı, yol cephesinde iki adet giriş kapısı ve basketbol sahası ile parka ait aydınlatma imalatları yapılacak. Çalışmaların ardından yeşillendirme çalışmaları ve otomatik sulama sistemi kurulacak.

 

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