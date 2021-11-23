Çevre ve Doğayı Koruyalım Dünyamız Çöl Olmasın

“...Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenilemeyen bir şey olduğunu anlayacak..!”
Kızılderili Ata Sözü
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Gebze gazetesi
www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebzede belgeselcinin not defteri köşesinde 23 kasım 2021 tarihli makalemi sizlerle paylaşıyorum
Aylardır yağmur yağmıyor, kış aylarında yaz havası yaşanıyor. İçme suyu sağlayan baraj gölleri suya hasret, buğday tarlalarında toprak çölleşiyor. Ülkemiz ve dünyamızın çöl olmasın…
Torunlarımızın emaneti çevre kirleniyor, fabrika bacaları zehir kusuyor. İnsan oğlu para kazanmak için çevreyi yok ediyor, HES için ırmaklar ve dereler kurudu. Kum ve çakıl uğruna dere yatakları yıkıldı, Giresun Kızılkaya Maden Dağları kan ağlıyor.
Giresun Şebinkarahisar’da yaşanan çevre felaketi, dikkatleri Giresun bölgesine çevirdi. Giresun’da yaşanan son sel felaketi üzerine bölgeye giden sayın Cumhurbaşkanı önemli açıklamalar yapmış doğanın ve çevrenin korunacağını açıklamıştı.
Sel felaketinden en çok etkilenen Espiye bölgesinde Kızılkaya Dağlarında çevre felaketi yaşanıyor, su kaynakları yok oluyor. Bölgemize asit yağmurları yağacak, maden için açık kürüme yapılıyor. Torunlarımız ve tarih bizi affetmeyecek.
Sel felaketi ve Kızılkaya Dağlarındaki çevre felaketi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılıp, rapor hazırlanmalı. Maden çalışması açık küreme ile değil, galeri sistemi ile yapılmalı.
İklim değişikliğinin tartışıldığı bu günlerde çevreye, suya ve doğaya sahip çıkıp, korumalıyız. Kamuoyu, ilgili ve yetkililere çevre ve doğanın korunması ile ilgili tarihi görev düşüyor.
Giresun Şebinkarahisar’da son yaşanan çevre felaketi ile ilgili ulusal ve bölgesel basında yer alan haberden, Kızılkaya Dağlarındaki çevre katliamı yaşanmadan ders alınmalı. Kızılkaya Dağlarındaki çevre katliamına dur denmeli.
Giresun Şebinkarahisar’da çevre katliamı büyük yankı yaptı. Valilik maden çalışmasını süresiz durdurdu.
Basında yer alan haberler;
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Kızılkaya Dağlarındaki çevre felaketi ile ilgili Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a daha önce yazdığımız mektup ile ilgili haber, makale ve belgeselin linklerini sizlerle paylaşıyorum;
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Gümüşhane Dipsiz Göl’den Ders Alınmadı
Gümüşhane’deki Dipsiz Göl’de yaşanan ve kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan olaylar üzerine Kızılkaya’da yaşanan çevre katliamı yeniden gündeme geldi. Haberler ve sosyal medyada konuyu gündeme getiren Giresunlular, değişik yöntemlerle tepkilerini yazarken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın olaya el koyup, bölgede inceleme yapmasını istiyor.
Kızılkaya Dağlarındaki Beşik Göl Mağarası ve Hıdırellez Tepesi tümü ile yok oldu. Konuyu sosyal medyada gündeme getiren Giresunlular, bu konuda çeşitli girişimler yapmaya hazırlanıyor.
Kızılkaya Dağlarında Çocukluk Hatıralarım
1960 yılında rahmetli anamın deyimi ile kara kış ayında dünyaya geldiğim, üstü toprak damlı köm evimizin penceresinde sürekli görüp doya doya seyrederek hayaller kurduğum Kızılkaya Maden Dağları, maden çıkarma bahanesi ile açık küreme yapılarak yok ediliyor. Benim ilk aşkım göz ağrım Maden Dağları kan ağlarken bende üzülüp kahroluyorum.
Dinamit patlamaları kepçe ve buldozerlerin yıkıp, yok ettiği güzellik karşısında herkesi ama herkesi vicdanlı olmaya çağırıyor, Allah vergisi bu güzelliği yok etmemelerini istiyor, onlara Kızılderili ata sözünü hatırlatmak istiyorum.
Kızılkaya Maden Dağlarını yok edenleri tarih affetmeyecek
Yaradılıştan bu yana doğayı hor kullanmanın kötü sonuçlarıyla günümüzde yüzleşmek zorunda kalan insanlık, Kızılderili Şef Seatle’ın bir zamanlar söylediği şu sözlerin anlamını bir kez daha düşünmeli.
Kızılkaya maden dağlarını yıkıp yok edenlere bir kez daha Kızılderili ata sözünü hatırlatarak, tarihe mal olan bu sözü birlikte okuyalım.
Kızılderili Ata Sözünü Unutmayalım
“Beyaz adam annesi olan toprağa ve kardeşi olan gökyüzüne, alıp satılacak, işlenecek, yağmalanacak bir şey gözüyle bakar. Onun bu ihtirasıdır ki toprakları çölleştirecek ve her şeyi yiyip bitirecektir. Beyaz adamın kurduğu kentlerde, bir çiçeğin taç yapraklarının açarken çıkardığı tatlı sesler, bir kelebeğin kanat çırpışları duyulamaz. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenilemeyen bir şey olduğunu anlayacak!”
Evet gelin hep birlikte Kızılkaya maden dağlarında yaşanan çevre katliamına dur diyelim.
Kızılkaya Dağları Yok olunca Her şey anlaşılacak… Paranın yenmediğini anlayacağız ama iş işten çoktan geçmiş olacak.
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