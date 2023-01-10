CHP Kocaeli İl Yönetimi’nde yeni görevlendirmeler belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve il yönetim kurulu üyeleri bu akşam parti binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan toplantılarında yeni icra kurulunu ve il başkan yardımcılıkları için görev dağılımlarını belirledi. CHP Kocaeli’de yeni görevlendirmeler şu şekilde:





İl Başkanı Bülent Sarı, İl Sekreteri Metin Düzgün, İl Saymanı Bilgi Dehmen, İl Eğitim Sekreteri Hikmet Koçoğlu, İl Bilişim Sorumlusu Batuhan Bayındır, İzmit Kandıra Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gökhan Darcan, Gölcük Karamürsel Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Çalık, Gebze Darıca Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hakan Altıparmak, Çayırova Dilovası Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Baran Aydın, Körfez Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Selim Tetik, Derince Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bilal Özşahin, Başiskele Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Naim Keskin, Kartepe Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sema Güven, Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nazım Gençtürk, Propaganda Basın ve Yayından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gülşah Çubuklu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, Muhtarlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Birgül Gök, İnsan Hakları ve Çevreden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yaprak Fidancı, Meslek Odaları ve STK’lardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Solakoğlu, Sendikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İsmail Sungur, Fabrika ve İşçi Örgütlenmelerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Barış Topal, Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Pınar Atabay, Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Korkut Öz, Kentsel Planlama ve Projelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İlker Ulusoy, Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Demet Karaman, Seçim ve Stratejiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Turgay Seyis,