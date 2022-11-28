CHP'li Atalay:





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Milletvekili aday adayı Av. Ferit Atalay, Altılı Masa’nın Ankara’da düzenlediği ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’ ile ilgili görüşlerini ifade etti.



Atalay konuşmasında, kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılmasıyla birlikte mevcut "tek adam rejimi"nin ülkeye neler kaybettirdiğinin kısa sürede ortaya çıktığını, özellikle günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal krizin parlamenter rejimi ve kuvvetler ayrılığını yok edilmesinden kaynaklandığını, hukuk devletinin ötelenmesiyle beraber hukuk güvencesinin rafa kaldırıldığını dolayısıyla öncelikli olarak Altılı Masa'nın parlamenter sisteme dönüş açıklamasının çok yerinde bir karar olduğunu ve bunu hukuk devleti, yargı bağımsızlığı gibi çok önemli siyasal terimlerin izleyeceğini beyan etti.



"TBMM DEMOKRASİNİN KALBİ OLACAK"

Ferit Atalay, toplantının sloganının her şeyi özetlediğini anlatarak, “Orada da söylendiği gibi 'Şimdi demokrasi zamanı' Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği tanıtım toplantısını yaptık. Diyoruz ki 'güçlü sistem güçlü demokrasi.' TBMM demokrasimizin kalbi olacak. Birilerinin bu hoşuna gitmeyecek ama böyle olacak" diye konuştu.