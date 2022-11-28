GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CHP'li Atalay: "Şimdi demokrasi zamanı"

CHP Bolu Milletvekili aday adayı Av. Ferit Atalay, "Altılı Masa" tarafından Ankara'da düzenlenen ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’ toplantısına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'li Atalay:

28 Kasım 2022 Pazartesi 17:10



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Milletvekili aday adayı Av. Ferit Atalay, Altılı Masa’nın Ankara’da düzenlediği ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’ ile ilgili görüşlerini ifade etti.
  
Atalay konuşmasında, kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılmasıyla birlikte mevcut "tek adam rejimi"nin ülkeye neler kaybettirdiğinin kısa sürede ortaya çıktığını, özellikle günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal krizin parlamenter rejimi ve kuvvetler ayrılığını yok edilmesinden kaynaklandığını, hukuk devletinin ötelenmesiyle beraber hukuk güvencesinin rafa kaldırıldığını dolayısıyla öncelikli olarak Altılı Masa'nın parlamenter sisteme dönüş açıklamasının çok yerinde bir karar olduğunu ve bunu hukuk devleti, yargı bağımsızlığı gibi çok önemli siyasal terimlerin izleyeceğini beyan etti.
  
"TBMM DEMOKRASİNİN KALBİ OLACAK"
Ferit Atalay, toplantının sloganının her şeyi özetlediğini anlatarak, “Orada da söylendiği gibi 'Şimdi demokrasi zamanı' Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği tanıtım toplantısını yaptık. Diyoruz ki 'güçlü sistem güçlü demokrasi.' TBMM demokrasimizin kalbi olacak. Birilerinin bu hoşuna gitmeyecek ama böyle olacak" diye konuştu.

CHP'li Atalay, ülkenin büyük kısmını oluşturan 6 partinin bir araya gelip, böylesine önemli bir anlaşmayı ortaya koymasının önüne değinerek, "Biz Türk milleti olarak birlikte çok daha güçlü, birlikte çok daha iyiyiz." şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
ChpKemal Kılıçdaroğlu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ÇGHB ekibi Kocaelili öğretmenlerle buluştu ÇGHB ekibi Kocaelili öğretmenlerle buluştu
Türkiye Atlı Dayanıklılık yarışmaları nefesleri kesti Türkiye Atlı Dayanıklılık yarışmaları nefesleri...
Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Filmsiz Kontrplakların En Çok Kullanıldığı Alanlar Filmsiz Kontrplakların En Çok Kullanıldığı Alanlar
Kurtuluş Savaşında Kocaeli ve Sakarya Bölgesi'nin Yeri ve Önemi Kurtuluş Savaşında Kocaeli ve Sakarya Bölgesi'nin...
TGRT'DE GİRESUN ESPİYE BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR TGRT'DE GİRESUN ESPİYE BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

ÇGHB ekibi Kocaelili öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çok Güzel Hareketler Bunlar-2 ekibini Kocaelili öğretmenlerle buluşturdu...

Haberi Oku