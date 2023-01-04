CHP’li Atalay’dan zam tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Milletvekilli aday adayı Av. Ferit Atalay, memur ve emeklilere müjde yüzde 25 olarak açıklanan maaş artış oranına tepki gösterdi. Atalay, "Siyasal iktidarın memur ve emekli zammı konusundaki tercihi kimden yana olduğunu da ortaya koymuştur. CHP emeği ile geçinen yığınları yoksullaştıran bu piyasacı anlayışın son bulacağı, kamucu ve toplumcu bir anlayışla orta sınıfı ayağa kaldıracak yeni bir düzen sunmaktadır." dedi.





TÜİK’in aralıkta tüketici enflasyonunu yüzde 1,18 olarak açıkladığını anımsatan CHP Bolu Milletvekilli aday adayı Av. Ferit Atalay, “TÜİK’e göre yıllık enflasyon baz etkisiyle önceki aya göre yüzde 64,27'ye düştü. Memur ve emekli maaş artışlarını belirleyecek son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu. TÜİK’in rakamlarının hiçbir zaman gerçekçi olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama ne yazık ki maaş artışları bu rakamlar üzerinden yapılıyor. Kağıt üzerinde açıklanan bu rakamların ardından memur ve emeklilere verilecek yüzde 25 maaş artış oranı müjde olarak sunuldu. Bu nasıl bir müjde? TÜİK’in açıkladığı rakamlarla vatandaşın hissettiği enflasyon oranları çok farklı. Kuru soğanın kilogramı Ocak 2022'de 2.48 TL iken bugün 13.5 TL. Vatandaş kuru soğana muhtaç edildi. TÜİK’e sorsanız zam değil, indirim gelmiş! Çarşı, pazarda yangın var. Fiyat istikrarı sağlanmadan yapılan artışlar, vatandaşın cebine girmeden eriyor. İnsanlarımız artık açlık sınırının altında yaşıyor. Yoksulluk her geçen gün derinleşiyor.

Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Bu nedenle ülkemizin Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme ihtiyacı var. İlk seçimde çarşı pazardaki yangını söndürecek yönetim iktidara gelecektir” dedi.