Çiçekçiler 14 Şubat'a hazır

Edirne ve Tekirdağ'daki çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez hediyesi çiçekleri hazırladı.

Her iki kentte de yaklaşık bir hafta önce stoklarını yapan çiçekçiler, yarını sabırsızlıkla bekliyor. En fazla kırmızı gül ve papatya stoku yapan çiçekçi esnafı, bu yıl da kırmızı gülden umutlu.

- "Umudumuz kırmızı gülde"

Edirne'de 39 yıldır çiçekçilik yapan İdris Yeşilırmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Her yıl 14 Şubat'ı iple çektiklerini belirten Yeşilırmak, "Sevgililer Günü'nde en fazla gül, orkide, papatya ve buket satılıyor. Stoklarımız çok, Allah'tan işlerimizin güzel olmasını dilerim. En fazla kırmızı gül satılıyor. Kırmızı gül aşk ve sevginin ifadesidir. Beyaz gül ise temizlik ve saflıktır. Beyaz gül de satılıyor ama umudumuz kırmızı gülde." diye konuştu.

Sevgiliye verilecek "en güzel ve sade" hediyenin gül olduğunu belirten Yeşilırmak, şunları kaydetti:

"Tek taş yüzüğe paran yetmiyorsa sevdiğine bir gül alsan gönlünü kazanırsın. Gül aşka dair bütün duyguları ifade ediyor. 14 Şubat'ta sadece sevgililer değil, evli çiftler de çiçek alıyor. Gülün tanesini 10 lira, tek orkideyi 75, çift orkideyi 100 lira, papatyanın demetini 20 lira civarında satıyoruz. Buket çiçeğimiz ise 50 lira civarında. Bin tane gül satarsak mutlu olacağız. Stok yaptığımız gülleri dolapta soğutucuda saklıyoruz bozulmasın diye. Sevgililer Günü'nde çiçek alan kişiler, çiçeklerini serin yerde saklarsa ömrü uzun olur."

Edirneli çiçekçi Aytaç Sabırman da çiçek stoklarının yarına hazır olduğunu söyledi.

Gülün fazlaca satılmasını beklediklerini dile getiren Sabırman, "Cinsine ve kalitesine göre, güllerimizi 10, 15, 20 lira aralığında, orkideleri 75, 100, 125 liradan satıyoruz. Sevgililer Gününde bir numara güldür, arkasından orkide gelir, daha sonra da diğer çiçekler alınır. Gülde en çok kırmızı renk satar. Şimdiden gül alan oldu ve çok sayıda da siparişimiz var." ifadelerini kullandı.

- "Satışlardan memnunuz"

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 45 yıldır çiçekçilik yapan Taner Kurtaran, vatandaşların çok sayıda sipariş verdiğini belirtti.

Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk olduğunu aktaran Kurtaran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlar günün anlam ve önemine binaen eşine, sevgilisine, nişanlısına çiçek almak için bize geliyor. Önceden sipariş verenler oluyor. Satışlardan memnunuz. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Çiçek çeşitliliğimizi arttırdık. Orkideleri, gülleri, kasımpatları ve değişik buket tarzlarını hazırladık. Müşterilerimizi güzel bir şekilde karşılayıp, onlara en güzel çiçekleri verip memnun etmek için hazırız. Ama insanlar genellikle çalıştığı için sipariş veriyorlar. Biz de verilen adreslere gönderiyoruz."

Çiçekçi İbrahim Erol ise 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve sipariş alımlarının devam ettiğini söyledi.

Gülün bu sene de en çok tercih edilen çiçek olduğunu aktaran Erol, bir gül buketinin fiyatının 100 liradan başladığını ifade etti.

Canlı gülleri dolapta muhafaza ettiklerini aktaran Erol, "Orkidelerimizi, güllerimizi, kesme çiçeklerimizi hepsini aldık. Umarım vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebiliriz. Şu ana kadar da yaklaşık 20 sipariş aldık. Onları verilen adreslere verilen saatte götürüp teslim edeceğiz. En çok yine gül tercih ediliyor. Ondan sonra orkideleri alıyor insanlar." ifadelerini kullandı.

Çiçekçi Hamdiye Özçakır da gülün her renginin talep edildiğini, vatandaşların daha çok sipariş yoluyla alım yaptıklarının altını çizerek, "Güllerimizi, çiçeklerimizi her şeyi hazırladık. Vatandaşlar daha çok sipariş veriyor, eskisi gibi öyle dükkana gelip çiçek alınmıyor." değerlendirmesinde bulundu.