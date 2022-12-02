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Çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi

Gebze ilçesinde evde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi

02 Aralık 2022 Cuma 10:25

Hürriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde bulunan üç katlı binanın ikinci katındaki, Sedat Saraç'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, dumandan etkilenen Elisa Saraç (15) ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Saraç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


AA
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