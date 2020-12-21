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Çiler’in Sarıkamış Şehitleri Anma Mesajı

106 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi’nde Ruslara karşı gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı; soğuk hava şartlarında vatanımız için Kars/Sarıkamış Allahuekber Dağları’nda donarak can veren, nüfusu Gebze’ye kayıtlı 26 asker olmak üzere, yaşları 13’ü bulan çocukların da olduğu 90 bin askerimizi bir kez daha andığımız hüzünlü bir mücadeledir.

Çiler'in Sarıkamış Şehitleri Anma Mesajı

21 Aralık 2020 Pazartesi 18:51

 

22 Aralık 1914 tarihinde Enver Paşa komutasında cepheye sürülen vatan evlatlarımızın eksi kırk dereceyi bulan soğuk kış şartlarında açlığa ve yokluğa yenilmesi milli hafızalarımızda derin bir acıya sebep olmuş, bu hareket “Beyaz Hüzün” olarak tarihe geçmiştir. Şanlı tarihimizin hüzünlü yapraklarından biri olan bu mücadele, bağımsızlık uğruna hiç düşünmeden büyük bir cesaret örneği gösteren kahramanlarımızın, vatanımızı korumak uğruna karlara tarih yazan büyük bir yiğitlik destanıdır.

Gebze Ticaret Odası olarak bizler de 10-12 Ocak 2020 tarihinde kar için donanımlı kıyafetlerimize rağmen üşüdüğümüz Sarıkamış’ta yazlık kıyafetlerle vatan uğruna çıkılan bu yoldan asla geri dönmeyi düşünmeyen, cesaret ateşini karların söndüremediği, vatan için çarpan yüreklerin heyecanını soğuğun dindiremediği Sarıkamış’ta şehitlerimizin acısını derinden hissederek unutulmaz bir program gerçekleştirdik. Sarıkamış Şehitleri’mizin mücadelelerini aynı ruh ve heyecanla Allahuekber Dağları’nda hissederek, kahramanlarımızı rahmet, minnet ve dualarla andık.

Geleceği inşa etmek için geçmişte yaşadıklarımızı unutmamamız bilinciyle; başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Sarıkamış Şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Kars/Sarıkamış’ta yüreklerde taşınan vatan, millet ve bayrak sevgisinin hepimizin rehberi olmasını diliyorum.

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