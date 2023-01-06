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Çınarlarla tiyatro keyfi bir başka

Büyükşehir’in “Hayatın İçindeyim” Projesi 65 yaş üstü çınarları tiyatro oyunuyla buluşturdu

Çınarlarla tiyatro keyfi bir başka

06 Ocak 2023 Cuma 13:57


Vatandaşımızı her zaman hayatın içinde tutarak mutlu, sağlıklı ve huzurlu olmalarını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın İçindeyim” projesi ile 60 yaş üzeri bireylerin sosyal ve kültürel anlamda keyifli vakit geçirmesinin yanı sıra öz benliklerini geliştirebilecek faaliyetler gerçekleştiriyor. 


‘DELİRİYORUM BEN HABERİN OLSUN’ TİYATRO OYUNU

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Deliriyorum Ben Haberin Olsun’ komedi tiyatro etkinliğine; Körfez 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü, Gebze Emekliler Derneği, Gebze Türkiye Emekliler Derneği, Gebze Huzur Evi Müdürlüğü, Körfez Barbaros Mahalle Muhtarlığından vatandaşlar katıldı. 60 yaş üzeri vatandaşlara yönelik sosyal hayattan kopmadan keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlikler düzenleyen Büyükşehir yakın zamanda da Ormanya gezisi, Körfezde Mehtap turu, konser, sağlık alanında eğitim, ileri yaş egzersizleri gibi pek çok alanda daha faaliyetler düzenledi. 


YAŞLILIK, YAŞAMIN DİĞER EVRELERİ GİBİ DOĞALDIR

Yaşlanma, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden zamanla değişime uğramasıdır. Bu durum bireysel olmakla birlikte toplumsal değerler ve diğer etkenler toplumda yaşlı ve yaşlılığa verilen değeri ve yeri belirlemektedir. İnsanların yaşlarının ilerlemesi, yaş almaları ya da büyümeleri fizyolojik bir süreçtir. Ancak yaşlılık sadece fizyolojik/biyolojik bir olay olmayıp aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir olaydır ve zamana, toplumlara göre farklılık göstermektedir. Yaşlılık, yaşamın diğer evreleri gibi doğal, kaçınılmaz ve tüm insanlar için geçerli olan bir durumdur. Bireyin kalıtımla getirdiği özelliklerine, beslenmelerine, çevre koşullarına ve kültürel çabalarına göre erken ya da geç, sorunlu ya da az sorunlu olmaktadır.


HAYATIN İÇİNDEYİM PROJESİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Hayatın İçindeyim” Projesi 65 yaş üstü fiziki ve zihni bütünlüğü olan, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilen, yaşlı bireylere sosyal ve kişisel gelişim desteği hizmeti sunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden linkinden başvuru yapabilirler.


Bülten No: 037

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