Çocuklarını darbettiği iddiasıyla tutuklanan anne ile erkek arkadaşı 20'şer yıla kadar hapisle yargılanacak

- Şiddet görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olan sanıklar hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, annenin kızını şiddetli şekilde darbettiği, nefes almasını engellediği ve boğarak öldürmeye çalıştığı belirtildi

- Annenin "çocuğu olan alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs", erkek arkadaşının da "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından cezalandırılması istendi

Kocaeli'de çocuklarını darbettiği şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından ikinci kez gözaltına alınarak tutuklanan anne hakkında "çocuğu olan alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs", erkek arkadaşı hakkında da "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Körfez ilçesinde çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakılan anne ile erkek arkadaşı, şiddet görüntülerinin 6 Şubat 2021'de sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından yeniden yakalanarak çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tutuklu anne Nurcan S. (37) ve erkek arkadaşı Hayrettin B. (33) hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, annenin daha önce erkek çocuklarına yönelik darp eylemi nedeniyle yürütülen soruşturma yüzünden çocukların devlet korumasına alındığı ve halihazırda yurtta oldukları kaydedildi.

Söz konusu videodaki darp eyleminin muhatabının kız çocuk D.N.B. olduğu belirtilen iddianamede, "Anne, kızının dışarıda diğer çocukların yanında idrarını yapması dolayısıyla sinirlendiğinden suça konu şiddet eylemini gerçekleştirdiğini, bu olay gerçekleşmeden önce Hayrettin'in kendisini baskı altına aldığını, olayı da kamera kaydına bu şahsın aldığını, bu baskıdan dolayı şiddet eylemini gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu beyan etti." ifadesine yer verildi.

İddianamede, Hayrettin'in iddiaları reddettiği, Nurcan'ın kendi çocuklarını alıp gitmekle sık sık tehdit ettiği için delil olarak kullanmak üzere söz konusu görüntüleri çektiğini söylediği bildirildi.

Nurcan S'nin kızı D.N.B'yi mukavemetini kıracak düzeyde şiddetli şekilde darbettiği, kanepeye yatırarak üzerine çıktığı, yastığı yüzüne bastırıp el ve ayaklarına baskı uygulayarak direnmesini, nefes almasını engellediği ve bu şekilde boğarak öldürmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, annenin "çocuğu olan alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs", Hayrettin B'nin de "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- Olay

Körfez ilçesinde çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca salıverilen anne ve erkek arkadaşı, şiddet görüntülerinin 6 Şubat 2021'de sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından yeniden yakalanmıştı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA