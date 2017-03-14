Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli Mitinginden notlar!

Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’yi ve Gebze Bölgesi’ni yakından bilen ve Kocaeli’ye önem veren bir Lider. Gerek Refah partisi İstanbul İl başkanlığı ve gerekse İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı yaptığı dönmelerde birçok kez Gebze’ye geldiğini, özellikle Gebze Belediye başkanı merhum Ahmet Penbegüllü ile bir çok kez birlikte olduğunu biliyorum.



AK Parti’nin ilk kuruluş toplantılarının Eskihisar Atabay Otel tesislerinde gerçekleştiğini, AK Parti Kurucu Kadrosunun burada toplantılar yaptığı bilinmekte. AK Parti’nin kuruluşuna Gebze bölgesinin bir anlamda ev sahipliği yaptığı önemli bir gerçek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk açık hava mitingini de Gebze’de düzenlemişti.

KOCAELİ MİTİNGİ’NDE KENDİ REKORUNU KIRDI





Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa organize etiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Açılış Bayramı mitingi yağmura rağmen büyük ilgi gördü. Deyim yerindeyse sayın Erdoğan, bir anlamda kendi rekorunu kırarak on binlerce kişiyi meydana topladı ve çok önemli konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanı’nın mitinginden bazı satır başlarını sizinle paylaşıyorum:

*8.Açılış Bayramı vatandaşların yoğun ilgisi arasında gerçekleştirildi. Katılım sayısı bakımından Kocaeli tarihinin en büyük mitingi olarak kayıtlara geçti.

*Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli ile bağının Gençlik yıllarına dayandığını belirterek, övgü dolu sözlerle kentimizden bahsetti.

*Erdoğan, Türkiye’nin Milli Savunmasını Kocaelili olan Fikri Işık’a emanet ettiklerini belirterek, Bakan Işık’dan övgüyle söz etti.

*Soğuk hava ve yağmura rağmen vatandaşlar aldırış etmeyerek mitingi sonuna kadar takip ettiler. Vatandaşlara Yağmurluk, Türk Bayrağı, Şapka, su ikramında bulunuldu.

*İstanbul’daki programı nedeniyle programa 1.5 saat gecikmeli katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1 saat 10 dakika konuşurken, program sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.



*Erdoğan’a açılış programında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Enerji Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İlknur Karaarslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli mitinginde yaptığı konuşmanın kentimizi ilgilendiren bölümünü sizlerle paylaşıyorum:

KOCAELİ ADETA ŞAHA KALKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Açılış Bayramı kapsamında Kocaeli’ye geldi. 12 Mart Pazar günü Kocaeli Valiliği, kamu kurumları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin tamamladığı 851 milyon TL değerindeki 223 yatırımın açılışı Perşembe Pazarı olarak bilinen Demokrasi Meydanı’ndaki törenle Kocaeli’nin hizmetine sunuldu.

851 milyon TL değerindeki 223 yatırımın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin şaha kalktığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim, bizim Kocaeli ile dostluğumuz, muhabbetimiz çok eskilere, gençlik dönemlerime kadar uzanır. Bu yüzden Kocaeli’nin nereden nereye geldiğini çok iyi bilirim. Depremden sonra adeta yeniden inşa edilen Kocaeli'nin yaralarını sarmakla kalmayıp, ekonomi, alt yapı, istihdamda, sosyal ve kültürel faaliyetlerde ulaştı. Kocaeli adeta şaha kalktı. Bakanlarıyla, milletvekilleriyle, valileriyle uyum içinde örnek bir ekip çalışması yürütmenin büyük bir payı vardır. Diğer yandan Kocaeli'nin gelişmesi, kalkınması büyümesi bakımından çok önemli projeler de aksamadan ilerliyor’’ ifadesini kullandı.

KOCAELİ’Yİ GELECEĞE TAŞIYACAK PROJELER

Meydanı dolduran Kocaelililerin coşkulu tezahüratları eşliğinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Büyükşehir Belediyesinin tramvay hattı inşaatı sürüyor. Metro projesi çalışmalarına da başlandı. Beraber yürüdük bu yollarda unutmayın. Beraber ıslandık bu yağmurda unutmayın. Şimdi Kocaeli’de şehir hastanesi, bin 180 yatak kapasitesiyle abide bir eser olarak yükseliyor. Stadyum bitmek üzere. Kocaeli’yi geleceğe taşıyacak projelerden biri olarak gördüğüm bilişim vadisinin ilk etabı tamamlanmak üzere. Osmangazi köprüsü ve otoyol, Körfez kıyısındaki trafiği büyük ölçüde rahatlattı’’ şeklinde konuştu.

KOCAELİ BU YATIRIMLARA LAYIK

‘’Geçtiğimiz 14 yılda Kocaeli’de yaptığımız yatırımların tutarı 20 milyar katrilyon’’ bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Hiçbir zaman Kocaeli’yi aman ha ötelemedik. Çünkü Kocaeli bunlara layık. Kocaeli, kişi başına düşen milli gelir bakımından ülkemiz ortalamasının epeyce üzerinde bir yer alıyor. Sanayide ve ticarette olduğu gibi doğal güzellikleriyle de müstesna bir yere sahip Kocaeli devam eden projelerle çok daha iyi yerlere ulaşacaktır. Bu gün de elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım tutarı bir katrilyon 352 trilyon lira 386 ayrı eser. Kamu yatırımları, belediye hizmetleri, özel sektör vesaire hepsi. Eğitimde pansiyon, derslikler. Resmi açılışları yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Evet, Kocaeli Türkiye’nin önemli illerinin başında geliyor. Vergi gelirleri, istihdama katkı, gelişmişlik ölçülerinden Türkiye’nin parlayan yıldızı Kocaeli’nin en önemli sorunu ulaşım. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan Kocaeli ile ilgili özel bir isteğimiz var. Gebze ve Kocaeli Bölgesini mutlaka İstanbul’un Metro ağına bağlaması, bu konuda hem İstanbul Büyükşehir Başkanına hem de Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanına talimat vermesini bekliyoruz. Gebze’nin trafiği daha şimdiden S.O.S vermeye başladı. Bu konuda ilgili ve yetkililere çok büyük görev düşüyor. Gebze’nin trafik sorunu mutlaka çözülmelidir.