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Cumhuriyetin 100'üncü Yılı İçin Koştular

Körfez'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100’üncü yıl özel koşusu düzenlendi. Öğrenciler, dereceye girebilmek için ter döktü.

Cumhuriyetin 100'üncü Yılı İçin Koştular

25 Ekim 2023 Çarşamba 15:17

  Yarımca Sahili’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl koşusu düzenlendi. Körfez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen koşuda, 150 öğrenci dereceye girebilmek için ter döktü. 
  Cumhuriyet Koşusu; yıldız kızlar ferdi, yıldız kızlar takım, yıldız erkekler ferdi, yıldız erkekler takım, genç kızlar ferdi, genç kızlar takım, genç erkekler ferdi ve genç erkekler takımları olarak 4 kategoride yapıldı. Koşu sonunda dereceye girenlere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi. 
  Koşunun tamamlanmasının ardından kupa törenine geçildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çetin Malkoç ve birim müdürleri ile törene katılarak, öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Söğüt, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir mücadele sergilediniz. Sevgili gençler, hepinizi yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyen Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle sizleri, sporcularımızı yüceltmiştir. Bizde Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, sizleri hem çok seviyor hem de gurur duyuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi. 

                                       


İHA
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