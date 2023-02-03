DARICA ASLAN ÇİMENTO’DAN ŞİKAYET VAR



Gebze gazetesi

ve

ile belgeselcinin not defterinde yayınlanan makalemiz









Bir zamanlar üzüm bağları ve meyve bahçeleri ile ünlü Darıca Bölgesinde yaşayan vatandaşlar Aslan çimento fabrikasından şikayetçi. Vatandaşların daveti ile gittiğimiz bölgede çok kötü pis konuklar gelmekte ve çimento tozundan şikayetler yaşanmakta. Aslan çimento fabrikasının üretim kapasitesini artırmasından sonra şikayetler dahada yoğunlaştı. Hergün binlerce tırın fabrikaya çöplerden ve atıklardan oluşan madde taşıdığına dikkat çeken vatandaşlar yetkililerden açıklama bekliyor fabrikada takılan atık maddelerin kontrol edilmesini istiyor. Gazetemize şikayet eden vatandaşlar imza toplayarak çevre şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığına başvuracaklarını açıkladılar.

GEBZE GAZETESİ DARICA’DAN CANLI HABER YAYINLADI

Gebze gazetesi vatandaşların şikayeti üzerine Darıca bölgesinde çevre hava ve gürültü kirliliği konusunda araştırma yapmaya devam ediyor. 1984 yılından beri bölgenin sesi gözü ve kulağı olan Gebze gazetesi

ve ulusal ve bölgesel bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı

Darıca’dan 23 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz canlı yayını sizlerle paylaşıyor yetkililerin bölgede önlem almasını kamuoyu olarak talep ediyoruz.





Daha önce bir uçak yolculuğu sırasında kaleme aldığım Darıca bölgesi ve Bayramoğlu sahilleri ile ilgili Gebze gazetesi

da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemi sizlerle bir kez daha paylaşıyorum.

UÇAKDAN DARICA VE KOCAELİ SAHİLLERİ

Darıca Bayramoğlu Sahilleri Yok Oluyor

Kocaeli Gebze Bölgesinde yarım asra yakın gazetecilik ve belgeselcilik yapan birisi olarak bugünde Darıca Bayramoğlu arasında gazetecilik yapalım dedik. Sahilin nasıl yok olup gittiğini canlı yayında yayınlayıp, görüntülerini Devri Alem belgesel programı

olarak çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.





Gebze gazetesi

dan yaptığımız canlı yayın ile ilgili bilgi

“...Darıca Bayramoğlu arasında tarihi ve doğal güzelliklere sahip koylar ve Aslan çimento fabrikasının sahile yakın yerde yaptığı çimento üretim faaliyetleri çevreyi etkiliyor Gebze gazetesi

canlı yayınında gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel yapımcısı İsmail Kahraman bilgi veriyor..”





Belgeselci olarak daha önce uçakta havadan yaptığınız araştırma İle ilgili Gebze gazetesi

da yazdığınız makalenin bir bölümü.

Uçaktan Gebze Bölgesi Sahilleri

Uçağımız Sabiha Gökçen’den kalktı. Güneş sağ tarafımızda çekim planı çok güzel. Tuzla ve Bayramoğlu Yarımadası bir gerdanlık gibi. Darıca, Çayırova, Gebze ve Dilovası beton yığını olmuş. Sahillerde yapılan çevre katliamı Darıca Aslan çimento ve Nuh çimentonun çevreye ve doğaya verdiği zarar insanın dehşete düşürüyor. Bir dünya markası Osmangazi köprüsünün Dilovası ve Muallimköy tarafı limanlar ve deniz dolgusu İle vicdanları sızlatıyor. Bilişim Vadisi altından TÜBİTAK sahillerine doğru deniz doldurulup yeşil örtü yok ediliyor. Yalova ve Topçular bölgesindeki gemi sanayi ve tersaneler sahili kaplamış. Körfez, Osmangazi Köprüsü muhteşem gözüküyor. Dünyaca tanınan Hereke İpek halı Merkezi Hereke, körfez, Derince, Karamürsel, Gölcük ve İzmit in manzarası insanı etkiliyor. Sapanca Gölü, Kartepe bölgesi sonbaharın ihtişamını yansıtıyor Adapazarı ve Sakarya Nehri insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Uçak yolculuğumuz bu şekilde devam etti. Gördüklerimizi belgeleyip kayıt altına aldık.

DARICA ve EVLİYA ÇELEBİ

Darıca yüzlerce yıl boyunca bir çok yazar ve seyyahın ilgisini de çekmiştir. Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde Darıca ile ilgili 400 yıl önce verilen bilgiler Darıca‘nın kültür tarihi açısından çok önemlidir. İsterseniz burada zamanı durdurup, Devr-i Alem diyelim ve gezginlerin piri Evliya Çelebi ile İzmit körfezinde Darıca’dan Diliskelesine tarih yolculuğuna çıkalım…”Darıca, İstanbul’dan seksen mil uzaklıktadır. Deniz kenarında yalçın kaya üzerinde kare şeklinde, çok büyük ve sağlam bina edilmiş, taştan, çetin bir kaledir. Limana nazır bir kapısı vardır. Askeri yoktur fakat içinde yirmi kadarı örtülü hane vardır. Bir camii olup çarşısı, pazarı, hamamı yoktur.

DARICA’NIN SANAYİ TARİHİNE YOLCULUK

Geçmişten günümüze ticaret ve sanayi alanında ki atılımlarla her geçen gün gücüne güç katan Darıca’nın sanayii tarihine yolculuk yapmadan geçemeyiz. Elbette bu gelişim sadece Darıca’nın değil aynı zamanda Türk sanayi tarihinin doğumunuda sağlayan önemli parametrelerdendir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan öyküsüyle Türk Çimento tarihinde ve beraberinde Türk Sanayi tarihinde, Aslan Çimento A.Ş’nin, yeri ve önemi hiç kuşkusuz çok büyük. İşte böylesine mühim bir kuruluş olan Darıca ve Eskihisar Aslan Çimento Fabrikaları’nın dününe de bugününe de aşina olan, Aslan Çimento’nun ekmeği ile büyümüş olan canlı tanıklar ile konuşuyoruz. Darıca’da ilk sanayi hamlesi Aslan Çimento ile başlar. Sektörünün asırlık çınarı ve Türk çimento endüstrisinin ilk fabrikası olan Aslan Çimento, 1911 yılında Eskihisar Aslan ve Darıca Aslan adları yerli girişimciler olan Rumlar tarafından kurulur. Fotoğraf sanatçısı değerli arkadaşım Dursun Yıldırımın’ın paylaşımı İle yazıma nokta koyuyorum.

