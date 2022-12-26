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Darıca Belediyesi, okullara atık kutuları dağıttı

Darıca Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede bulunan tüm okullara plastik, kâğıt ve metal atık kutusu dağıttı.

Darıca Belediyesi, okullara atık kutuları dağıttı

26 Aralık 2022 Pazartesi 14:00

Sıfır Atık Projesi kapsamında örnek çalışmalar yapan ve atık oluşumunun önlenmesi için yeni projeleri hayata geçiren Darıca Belediyesi, sıfır atık konusunda bilinç oluşturulması adına okullara yönelik de çalışma yürütüyor. Darıca Belediyesi, Daha yeşil bir Darıca anlayışıyla çevreye duyarlı nesiller yetişmesi amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğüyle yürüttüğü ortak çalışma neticesinde ilçede bulunan okullara plastik, kâğıt ve metal atık kutuları yerleştirdi.

YEŞİLİ SEV DARICA’YI KORU

Sıfır atık konusunda daha bilinçli bir nesil yetiştirmek istediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda daha duyarlı bir nesil yetiştirmek için okullarımıza plastik, kâğıt ve metal atık kutusu yerleştiriyoruz. Amacımız öğrencilerimize yönelik farkındalık çalışması yapmak. Yeşili sev Darıca’yı koru anlayışıyla hareket ederek çevre bilinci oluşturmak istiyoruz. Darıca Belediyesi olarak daha temiz ve daha yaşanabilir bir Darıca için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Öğrencilerimiz de atıkları geri dönüşüm kutularına atarak hem ekonomiye katkı sağlayacaklar hem de çevremizi koruyacaklar” diye konuştu.

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