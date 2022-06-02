DARICA TENİS KULÜBÜ SİZİ BEKLİYOR!

Darıca Tenis Kulübü Kurucularından Halil Bulut; Tenis kortlarının açık ve güvenli olduğunu, eğitimlerinin 4 yaşından itibaren başladığını ve birebir özel ders verdiklerini dile getirdi. Alt yapıya çok önem verdiklerini ve geleceğin şampiyonalarını yetiştirdiklerini de ifade etti.
Herkes tenis oynamaya ve kulübe davet eden Halil Bulut; “Uzman antrenörler eşliğinde performans grupları, spor okulları, yetişkin gruplar ile özel dersler mevcut.” dedi.
Darıca Tenis Spor Kulübü, Cami Mahallesi Karaarslan Caddesi, Yediveren Sk. No:6 41700 Darıca/Kocaeli 05338168241 www.daricatenis.com