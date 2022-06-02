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DARICA TENİS KULÜBÜ SİZİ BEKLİYOR!

Halil Bulut ve Şahin Beyazgül öncülüğünde kurulan Darıca Tenis Spor Kulübününü İsmail Kahraman ziyaret etti.

DARICA TENİS KULÜBÜ SİZİ BEKLİYOR!

02 Haziran 2022 Perşembe 08:17


 Darıca Tenis Kulübü Kurucularından Halil Bulut; Tenis kortlarının açık ve güvenli olduğunu, eğitimlerinin 4 yaşından itibaren başladığını  ve birebir özel ders verdiklerini dile getirdi. Alt yapıya çok önem verdiklerini ve geleceğin şampiyonalarını yetiştirdiklerini de ifade etti. 

Herkes tenis oynamaya ve kulübe davet eden Halil Bulut; “Uzman antrenörler eşliğinde performans grupları, spor okulları, yetişkin gruplar ile özel dersler mevcut.” dedi.

Darıca Tenis Spor Kulübü, Cami Mahallesi Karaarslan Caddesi, Yediveren Sk. No:6 41700 Darıca/Kocaeli 05338168241 www.daricatenis.com


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SporKocaeliDaricaTenisHalil BulutDARICA TENİS KULÜBÜ
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