DARICA TENİS KULÜBÜ SİZİ BEKLİYOR!

Halil Bulut ve Şahin Beyazgül öncülüğünde kurulan Darıca Tenis Spor Kulübününü İsmail Kahraman ziyaret etti.





Darıca Tenis Kulübü Kurucularından Halil Bulut; Tenis kortlarının açık ve güvenli olduğunu, eğitimlerinin 4 yaşından itibaren başladığını ve birebir özel ders verdiklerini dile getirdi. Alt yapıya çok önem verdiklerini ve geleceğin şampiyonalarını yetiştirdiklerini de ifade etti.





Herkes tenis oynamaya ve kulübe davet eden Halil Bulut; “Uzman antrenörler eşliğinde performans grupları, spor okulları, yetişkin gruplar ile özel dersler mevcut.” dedi.



