Darıca’da Down Sendromlu çocuklara özel eğitim programı devam ediyor

Geçtiğimiz yıl anlamlı bir projeye imza atan Darıca Belediyesi, ilçe genelinde resmi okullarda eğitim gören Down sendromlu çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim çalışması başlatmıştı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan proje ile Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta daha çok yer almaları ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bu yıl yeniden başlayan eğitimin ilk gününde Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı.

EĞİTİM 24 GÜN SÜRECEK

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 öğrenci eğitimden yararlanırken bu yıl da Darıca genelinde resmi okullarda eğitim gören Down sendromlu çocuklara yönelik başlatılan eğitim çalışması ile toplamda yaklaşık 50 öğrenci eğitimden faydalanacak. Proje ile 24 gün boyunca günde 1 saat eğitim verilecek. Her öğrenciye özel kulaklık ve frekans uygulama cihazı dağıtılırken proje ile öğrencilere ses frekans yöntemi uygulanarak eğitim verilecek. Son yıllarda gelişen yeni görüntüleme teknolojileri sayesinde müziğin beyinde yarattığı etkiden yola çıkılarak oluşturulan eğitim programı ile hazırlanan projede müzik ve konuşma seslerinden yola çıkılarak nörobilimsel bir altyapı oluşturuldu. Hazırlanan dinleti programı ile çocukların gelişimine katkı sunulması amaçlanırken her çocuğa özel uygulanacak program ile down sendromlu çocukların dil ve konuşma becerilerinden motor ve denge gelişimine dikkat ve odaklanma süreçlerinden sosyal iletişime kadar birçok alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sunulacak. Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek ve 24 gün sürecek eğitimde uzman psikologlar da süreci yakından takip edecek.

BIYIK: “ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN VARIZ”

Bu yıl da down sendromlu çocukları ve ailelerini yalnız bırakmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek “Down sendromlu çocuklarımız ve aileleri bizim için kıymetli. Sizlerin hayatına dokunacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız projeden güzel geri dönüşler aldık. Bu eğitim çalışması ile sizlerin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyoruz. Amacımız sizlerin yanında olmak, çocuklarımızın hayatına bir şeyler katabilmek. Sizleri seviyoruz, önemsiyoruz. Hayatın her anında sizlerin yanında olan bir Darıca Belediyesi var bunu bilin. Her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz. İnşallah eğitim sonunda güzel sonuçları hep birlikte göreceğiz” dedi. Darıca’da Down Sendromlu çocuklara özel eğitim programı devam ediyor

Darıca Belediyesi’nin down sendromlu bireylerin sosyal hayatta daha çok yer almaları ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla başlattığı eğitim programı bu yıl yeniden başladı.

Geçtiğimiz yıl anlamlı bir projeye imza atan Darıca Belediyesi, ilçe genelinde resmi okullarda eğitim gören Down sendromlu çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim çalışması başlatmıştı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan proje ile Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta daha çok yer almaları ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bu yıl yeniden başlayan eğitimin ilk gününde Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı.

EĞİTİM 24 GÜN SÜRECEK

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 öğrenci eğitimden yararlanırken bu yıl da Darıca genelinde resmi okullarda eğitim gören Down sendromlu çocuklara yönelik başlatılan eğitim çalışması ile toplamda yaklaşık 50 öğrenci eğitimden faydalanacak. Proje ile 24 gün boyunca günde 1 saat eğitim verilecek. Her öğrenciye özel kulaklık ve frekans uygulama cihazı dağıtılırken proje ile öğrencilere ses frekans yöntemi uygulanarak eğitim verilecek. Son yıllarda gelişen yeni görüntüleme teknolojileri sayesinde müziğin beyinde yarattığı etkiden yola çıkılarak oluşturulan eğitim programı ile hazırlanan projede müzik ve konuşma seslerinden yola çıkılarak nörobilimsel bir altyapı oluşturuldu. Hazırlanan dinleti programı ile çocukların gelişimine katkı sunulması amaçlanırken her çocuğa özel uygulanacak program ile down sendromlu çocukların dil ve konuşma becerilerinden motor ve denge gelişimine dikkat ve odaklanma süreçlerinden sosyal iletişime kadar birçok alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sunulacak. Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek ve 24 gün sürecek eğitimde uzman psikologlar da süreci yakından takip edecek.

BIYIK: “ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN VARIZ”

Bu yıl da down sendromlu çocukları ve ailelerini yalnız bırakmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek “Down sendromlu çocuklarımız ve aileleri bizim için kıymetli. Sizlerin hayatına dokunacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız projeden güzel geri dönüşler aldık. Bu eğitim çalışması ile sizlerin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyoruz. Amacımız sizlerin yanında olmak, çocuklarımızın hayatına bir şeyler katabilmek. Sizleri seviyoruz, önemsiyoruz. Hayatın her anında sizlerin yanında olan bir Darıca Belediyesi var bunu bilin. Her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz. İnşallah eğitim sonunda güzel sonuçları hep birlikte göreceğiz” dedi.