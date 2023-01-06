Darıca'nın sporcuları 2022'yi 569 madalya ile tamamladı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, karate, boks, muay thai, bilek güreşi, kick boks ve atletizm gibi alanlarda iller arası, ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlarda birçok başarı elde etti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, gerek bireysel gerekse de takım sporları dalında 15’i uluslararası olmak üzere 196 altın, 204 gümüş ve 169 bronz olmak üzere toplamda 569 madalya kazandı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, başarı çizgisini devam ettireceklerini belirterek, "Bize her türlü desteği veren Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’a teşekkür ediyorum. Spordaki başarımızı sürdürmek için çalışacağız" dedi.

"Bizim çocuklara güveniyoruz"

Spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2022 yılında elde edilen başarılardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Eğitim Spor Kulübümüzün başarısı hepimizi mutlu ediyor. Kulüp başkanımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Spora desteğimiz artarak devam edecek. Biz bu yola çıkarken 'Bizim çocuklara güveniyoruz' demiştik. Bizim çocuklar da elde ettikleri başarılarla en güzel övgüyü hak ettiler. Darıca Belediyesi olarak Darıca’nın çocuklarının daha fazla sporla uğraşması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İHA