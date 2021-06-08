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Darıca’nın spordaki başarısı sürüyor

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Amaçtan, Bursa’da gerçekleşen 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 300 metre ve 500 metre yarışlarında Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Darıca'nın spordaki başarısı sürüyor

08 Haziran 2021 Salı 19:54

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün spordaki başarısı artarak devam ediyor. Hafta sonu Bursa’da gerçekleşen 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Amaçtan, 300 metre ve 500 metre yarışlarında Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularından İrem Usta, Uzun Atlama branşında Türkiye 3’üncüsü ve İpek Usta ise 100 Metrede Türkiye 4’üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri derecelerle Romanya’da yapılacak Milletler Kupası ve Balkan Büyükler Şampiyonası ile 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’na katılmayı hak ettiler.

BAŞKAN BIYIK SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başarılı sporcuları tebrik ederek “Darıca Belediyesi olarak spora desteğimiz artarak devam edecek. Eğitim ve Spor Kulübümüzün elde etiği başarılar bizi mutlu ediyor. Hafta sonu gerçekleşen yarışlarda sporcularımızı elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Kulüp başkanı ve antrenörlerimizle birlikte sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Darıca’nın tam anlamıyla bir spor şehri olması için yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

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