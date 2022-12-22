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Darıca’ya da KO-MEK Sepeti mağazası açılıyor

Büyükşehir, KO-MEK kurslarında üretilen el emeği ürünleri vatandaşın ayağına getiriyor. Ormanya’dan sonra ikinci mağaza Darıca Millet Bahçesi’nde açılıyor

Darıca'ya da KO-MEK Sepeti mağazası açılıyor

22 Aralık 2022 Perşembe 12:25


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu internet satış platformu olan KO-MEK Sepeti, satış mağazalarıyla büyüyor. Bu bağlamda Büyükşehir, komeksepeti.com adresinin erişebilirliğini artırmak amacıyla Darıca Millet Bahçesi’ne satış mağazası açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla tanıtımı yapılan ve erişime açılan komeksepeti.com, ilk satış mağazasını geçtiğimiz yıl Anneler Günü’nde Ormanya’da hizmete açmıştı.


YAKINDA HİZMETE GİRECEK

KO-MEK kurslarında üretilen el emeği ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan KO-MEK Sepeti, ikinci satış mağazasını Darıca Millet Bahçesi’nde açıyor. 2. etapta uygun bir alana inşa edilen 40 metrekarelik KO-MEK satış binasında tüm imalatlar tamamlandı. Çelik profil taşıyıcı sistem ile inşa edilen ve dış cephesi antrasit renginde alüminyum kompozit malzeme ile kaplanan KO-MEK Sepeti Darıca Mağazası’nın en kısa sürede hizmete girmesi planlanıyor.



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