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Davutoğlu'ndan kritik görüşme trafiği

6'lı masada yeni yılın ilk toplantısı Gelecek Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu toplantı öncesi liderleri ziyaret edecek.

Davutoğlu'ndan kritik görüşme trafiği

01 Ocak 2023 Pazar 18:40

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısı öncesi liderleri ziyaret edecek. Davutoğlu 2 ocak pazartesi günü saat 12:00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 14:00’da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, 18:00'da Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret edecek. Davutoğlu 4 ocak Çarşamba günü ise saat 14:00’da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı 16:00’da ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret ederek 6’li masa toplantısı öncesi ziyaret trafiğini tamamlayacak.

6’lı masa toplantısı öncesi ortak çalışma gruplarının hazırladığı geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar programı sonuç metinlerinde ise sona yaklaşıldı.

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