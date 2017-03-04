Depreme Karşı Alınacak Önlemler!

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet Durum Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Güvenli Yaşam Odası ile toplumda depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda farkındalık oluşturma basın toplantısı Cumhuriyet Parkı’nda kurulan stantta gerçekleştirildi. Programa İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Güner, Kocaeli İl AFAD Şube Müdürü Selim Biçer, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.





DEPREM KABUL ETMEMİZ GEREKEN BİR GERÇEK

Kocaeli’nin deprem gerçeğiyle yaşamaya alışmasının gerekliliğini belirten İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, ‘’Olası bir deprem anında evimizde, iş yerimizde veya alışveriş merkezi içinde bulunabilirsiniz. Bulunduğumuz yer neresi olursa olsun, depreme ne kadar dayanıklı olursa olsun, kaçınılmaz olan gerçek yapısal olmayan elemanlardır. Daha önce yapılan çalışmalarda 1999 Marmara Depremindeki yaralanmaların %50’si ve ölümlerin %3’ünün yapısal olmayan elemanlardan kaynaklandığı görülmüştür’’ dedi.

YARALANMALARIN %50’Sİ, ÖLÜMLERİN %3’Ü

‘’Yani bizler sadece evimizdeki elbise dolaplarını, vitrinlerimizi, büyük beyaz eşyalarımızı veya büyük elektronik cihazlarımızı basit yöntemlerle sabitlemekle deprem sonrası yararlanmaların %50’sini ve ölümlerin %3’ünü azaltabiliriz’’ diyen Günler, ‘’Bu kapsamda İl AFAD Müdürlüğümüz ve Kocaeli Üniversitemiz ile ortak bir çalışma yaparak, bu standı kurduk’’ ifadesini kullandı. Günler, toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla vatandaşların Güvenli yaşam Odası’nı ziyaret etmesini istedi.

CUMHURİYET PARKI’NDA SERGİLENECEK

Cumhuriyet Parkı’nda sergilenecek Güvenli Yaşam Odası’nın dış cephesi yapısal olmayan risklerle ilgili genel bilgiler ve sabitleme yöntemlerine ait görsellerle giydirildi. İçerisinde yer alan plazma televizyon aracılığıyla da sabitleme teknikleriyle ilgili video görselleriyle desteklendi. Oda içerinde ise doğru sabitlemiş eşyalar ve sabitlenmemiş eşyalardan kaynaklı riskler gösteriliyor.

ÖĞRENCİLER TEDBİR ALMAYI ÖĞRENDİ

Cumhuriyet Parkı’nda kurulan standın ilk ziyaretçileri Hızır Reis İlkokulu öğrencileri oldu. Öğrenciler Güvenli Yaşam Odası’nda eşyaların nasıl duvarlara monte edilerek evin güvenli hale getirilmesi konusunda uygulamalı eğitim aldı. Öğrenciler daha sonra kendi aralarında öğrendiklerini, eğitici bir oyun sayesinde test etme imkanı buldu.

CUMHURİYET MAHALLESİNDE EĞİTİM YAPILACAK

Mahalle Halklarının Depreme Karşı Bilinçlendirilmesi adına 15-16 Mart tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi, İl AFAD Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi Projesi kapsamında ilk eğitimler pilot olarak seçilen Cumhuriyet Mahallesi’nde başlayacak. Afet öncesi için hazırlık ve zarar azaltma eğitimleri verilerek yapısal olmayan risklerin azaltılması ile ilgili uygulamalar yapılacak. Afet sırası ve sonrası için Temel Afet Bilinci, Yangın, İlkyardım KBRN, Hafif Arama Kurtarma ve psikolojik ilkyardım eğitimleri verilerek, mahalle halkı afetlere karşı bilinçlendirilecek.