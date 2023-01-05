Derbent ve Kuzuyayla arasındaki mesafe artık 14 dakika olacak

Kocaeli'de yıllardır konuşulan Kartepe Teleferik Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı, 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak ve iki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan teleferik hattı, tamamlandığında Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak. Daha önce temeli atılan Derbent İstasyonunun kolonları dikildi ve perde duvarların yapımı tamamlandı. İzolasyon işlerinin bitirildiği istasyonda üst tabliyenin çalışmaları da sona erdi. Kuzuyayla İstasyonu inşasında ise temel atıldı ve izolasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Buradaki inşaat çalışmaları hava koşullarının uygunluğuna göre devam edecek. Her iki istasyon arasında yer alacak 16 direkten 11’nin temel kazısı yapıldı ve grobeton döküldü. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri şu an direklerin temel demir imalatlarına başladı.

Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise bin 421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.

İHA