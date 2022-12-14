DEVRİ ALEM BELGESELİMİZ TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA NOTERLİK YAPIYOR



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve gazete Gebze ile

www.gebzegazetesi.com

da belgeselcinin not defteri köşesin de yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/devri-alem-belgeselimiz-tarihe-not-dusup-zamana-noterlik-yapiyor.html





TGRT BELGESEL TV VE KOCAELİ’NDE ELAZIĞ HARPUT’DA 2004 YILINDA ÜNLÜ SANATÇI PAŞA DEMİRBAĞ İLE ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZ YAYINLANDI

2015 yılında vefat eden ünlü sanatçı Paşa Demirbağ İle Elazığ’da 2004 yılında çektiğimiz belgesel söyleşinin yayınlandığı bölüm.



https://fb.watch/hlnzhrL5r_/?mibextid=qC1gEa



KOCAELİ TV DE YAYINLANAN BÖLÜM



https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1053066128489632/?vh=e&extid=0&d=n



TGRT belgesel TV Devri Alem belgesel programımızda 2004 de Elazığ’da çektiğimiz belgeselde ünlü sanatçı Paşa Demirbağ İle yaptığımız belgesel söyleşi yayınlandı. 2015 yılında vefat eden Paşa Demirbağ’ı rahmet ve şükranla anıyoruz.

ELAZIĞ KÜRSÜBAŞI MÜZİK TOPLULUĞU



https://www.dailymotion.com/video/x2zcv3n



PROGRAMIN TEKRARI GECE

12 yıldan beri TGRT belgesel TV de hergün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan Devri Alem belgesellerimizi

www.devrialem.tv

web tv kanalımızdanda izleyebilirsiniz.

BELGESEL KOCAELİ TV DE YAYINLANDI

Kocaeli tv de

www.devrialem.tv

olarak 19 yıl önce çektiğimiz Elazığ Harput belgeselimiz yayınlanıyor. Dünyanın bir çok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz devri alem belgesel tv programımız bir çok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri yayınlanmakta beğeni ile izleniyor.

12 yıldan beri Devri Alem belgesel programı her sabah saat 07 de TGRT belgesel tv de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gündüz 12 ve gece saat 03 de yayınlanıyor.



https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1053066128489632/?vh=e&extid=0&d=n