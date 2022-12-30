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Doğu Türkistan’da Devr-i Alem: Yarkent den Kaşgara Gidiyoruz

İSMAİL KAHRAMANIN İSTANBUL İTTİFAK GAZETESİNDEKİ YAZISI

Doğu Türkistan'da Devr-i Alem: Yarkent den Kaşgara Gidiyoruz

30 Aralık 2022 Cuma 12:38

Yarkent’te bulunan tarihi çarşı ve pazara giriyoruz. Bizleri Anadoluyu anımsatan bu pazarda aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey satılıyor. Beşikten, ahşap işlemeye, sazdan aklınıza gelebilecek her şeyi bulabileceğiniz bu Pazar geçmişin İpek Yolu geleneğini yansıtıyor. Burada bir Uygur saz üstadına konuk oluyoruz. Bu saz ustası burada saz ve kopuz satarken, bizlere de söylediği türkülerle muhteşem bir gönül ziyafeti sunuyor. Ardından çarşıyı boydan boya gezmeye devam ediyoruz.
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https://www.ittifakgazetesi.com/dogu-turkistan-da-devr-i-alem-yarkent-tarihi-hazar-dayiz-m3956.html
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Ismail KahramanMakaleİTTİFAK GAZETESİ
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